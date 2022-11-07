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Умер генерал Золотухин, командовавший десантом в операции «Аргун»

Военкор Сладков сообщил о смерти генерал-майора Виктора Золотухина
Операция «Аргун» проводилась в ходе Второй чеченской войны, ее результатом стал контроль федеральных войск над чеченским участком российско-грузинской границы. Командовавший десантом Виктор Золотухин умер из-за проблем с сердцем
Виктор Золотухин
Виктор Золотухин (Фото: Документальный фильм «Аргун» / Телеканал «Россия 1»)

Участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Виктор Золотухин умер 6 ноября, сообщил РБК военкор «Вестей» Александр Сладков.

«Мне позвонил его друг, доложил об этом. Затем позвонил его сослуживец и подтвердил эту информацию», — рассказал Сладков. По его словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

РБК направил запрос в Минобороны.

Как рассказал Сладков в своем телеграм-канале, Золотухин уже был на пенсии. Он командовал десантом на местах высадки в ходе операции «Аргун» в ходе Второй чеченской войны. Тогда Золотухин занимал должность заместителя начальника Северо-Кавказского регионального пограничного управления Федеральной пограничной службы. До этого генерал командовал 117-м Московским пограничным отрядом в Таджикистане, где они со Сладковым подружились.

Операция «Аргун» проводилась в декабре 1999 года — феврале 2000-го. В результате российские военные взяли под контроль соединяющую Чечню с Грузией дорогу, которая служила основным путем снабжения чеченских боевиков, и восстановили контроль над чеченским участком российско-грузинской границы.

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