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Росгвардия вдвое сократила сумму требований к оппозиции из-за митингов
Речь идет о несогласованных акция протеста в Москве в конце июля — начале августа. Росгвардия пересчитала сумму требований, уменьшив ее до 2,4 млн руб.
Во время несанкционированной акции оппозиции 3 августа (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сумма требований, которую Росгвардия выставила оппозиционерам в связи с митингами в конце июля — августе в Москве, сократилась вдвое — с 4,9 млн руб. до 2,4 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде.

Речь идет о претензиях Росгвардии, которые касаются несанкционированных акций 27 июля и 3 августа и адресованы к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и организаторам акций.

При этом «истец еще не изменил исковые требования», сказал представитель суда. По данным «Коммерсанта», речь идет о расчетах, которые суду были предложены «для ознакомления». На заседании суда представитель прокуратуры Москвы (ведомство подавало иск в интересах Росгвардии) объяснил, что перерасчет произошел из-за того, что «часть сотрудников выбрала отгулы вместо денежных компенсаций».

Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Политика

Об иске, который прокурор Москвы подал к оппозиционерам, стало известно в начале сентября. Ответчиками значились основатель ФБК Алексей Навальный, юрист фонда Любовь Соболь, директор ФБК Иван Жданов, ведущему одной из программ на YouTube-канале Навального Владимир Милов, сотрудник фонда Георгий Албуров и другие.

Прокуратура полагает, что из-за митингов сотрудники Росгвардии работали сверхурочно, из-за чего на оплату их труда понадобились дополнительные деньги. Именно эти деньги надзорное ведомство и пытается взыскать.

Речь идет о несогласованных митингах, которые прошли в Москве в конце июля — начале августа. Протестующие требовали допуска к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которые не было зарегистрированы из-за обнаруженных нарушений.

Иски к оппозиционерам из-за несогласованных митингов подавали также «Мосгортранс», Московский метрополитен, ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (ресторан «Армения»). Все они также потребовали компенсации.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Росгвардия, митинги
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