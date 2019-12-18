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Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Суд взыскал с Минобороны 6 млн руб. в пользу бывших рядовых, которых во время учений разместили в зоне прямого поражения артиллерийским огнем. Солдаты получили тяжелые травмы, один человек погиб. Виновники получили условные сроки
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб. Об этом сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представлявшей интересы истцов.

Согласно решению суда, Дмитрий Пахмутов получит 3 млн, Вадим Габидуллин — 2 млн, а Арсен Османов — 1 млн руб. Ранее Лужковский горсуд Ленобласти присудил солдатам в общей сложности 4 млн руб., они оспорили это решение. Облсуд, рассмотревший апелляцию, полностью удовлетворил требования истцов, сообщили в «Зоне права».

РБК направил запрос в Ленинградский областной суд.

7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области проходили плановые танковые стрельбы. Начальник инженерных войск 6-й общевойсковой армии подполковник Денис Горелышев и начальник 33-го общевойскового артиллерийского полигона подполковник Виктор Кривошеин разместили четверых солдат в секторе прямого огневого поражения и пренебрегли мерами безопасности. Командир ведшего огонь танка во время следствия заявил, что не знал, что в зоне поражения находится личный состав, позиция не была помечена специальным красным флагом.

После того как танк Т-72 произвел выстрел штатным снарядом, 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте из-за повреждения подвздошной артерии и кровопотери. У трех выживших рядовых — проникающие ранения, потеря конечности, переломы, массивная кровопотеря и травматический шок тяжелой степени. Еще трое пострадавших при стрельбах получили менее существенные травмы, писала «Фонтанка».

После десяти месяцев в госпитале и 11 операций Вадим Габидуллин получил инвалидность третьей группы, кости и суставы лопатки и плеча у него серьезно деформированы и неправильно срослись, ему установили металлические импланты. Дмитрий Пахмутов потерял руку, получил повреждения позвоночника и стал инвалидом второй группы. Арсен Османов провел в госпитале более двух месяцев с повреждением легкого, продолжает испытывать боли и затруднения дыхания.

В феврале 2019 года оба офицера получили условные сроки по три года по делу о халатности (ст. 293 УК).

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Минобороны, суд, денежная компенсация
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