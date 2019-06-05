Бывшие рядовые потребовали от Минобороны ₽6 млн за огонь по ним из танка

В 2017 году во время учений по рядовым открыли огонь из танков, в результате чего они получили множественные травмы, двое из них стали инвалидами. Ответственных за стрельбы офицеров приговорили к условному сроку

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Трое бывших рядовых требуют 6 млн руб. от Минобороны за то, что на одном из полигонов в Ленинградской области по ним открыли огонь из танков. С соответствующим иском они обратились к военному ведомству. Об этом сообщил РБК их представитель, адвокат Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Вадим Габидуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов хотят получить от Минобороны компенсацию морального вреда «за преступную халатность командиров», отметил адвокат. Первый требует 2 млн руб., второй — 1 млн руб., третий — 3 млн руб. плюс 57 тыс. руб. на лечение.

Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила РБК, что иски троих бывших рядовых «зарегистрированы», но пока «не приняты к производству».

РБК направил запрос в Минобороны России.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в сентябре 2017 года. Это были плановые танковые стрельбы. Четверых военнослужащих, которые участвовали в тренировке в составе имитационных команд, разместили в секторе прямого огневого поражения. Во время учений танк Т-72 произвел выстрел дымовой гранатой, а потом — штатным снарядом, писала «Фонтанка». В результате стрельбы один из солдат — 20-летний Андрей Виттих — получил смертельные ранения. Истцы же получили тяжкий вред здоровью, у них были проникающие ранения, переломы и другие травмы. Командир танка заявлял следствию, что он не знал, что перед танком были позиции с личным составом имитационных команд, а сами позиции «никак обозначены не были».