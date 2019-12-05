В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Суд не уточнил, состоят ли арестованные в какой-либо террористической организации. Ранее в Москве и Челябинске задержали членов запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир»

Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».

«Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Наказание по данной статье (ч.2, ст. 205.5 УК) предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет и штраф до 500 тыс. руб. в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Суд не уточнил, когда были задержаны подозреваемые, а также состоят ли они в какой-либо террористической организации.

Источник ТАСС сообщил, что арестованные — выходцы из стран СНГ, они состоят в «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).