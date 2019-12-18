Траты россиян на мандарины перед Новым годом сократились

В 2ГИС зафиксировали уменьшение среднего чека на мандарины в декабре, эксперты объясняют это акциями и скидками, а также снижением потока фруктов из Абхазии

В декабре жители российских мегаполисов стали тратить на мандарины значительно меньше средств, чем в октябре и ноябре, следует из исследования, которое провели эксперты сервиса 2ГИС, изучившие около 30 тыс. чеков из супермаркетов и продуктовых магазинов (есть в распоряжении РБК).

Средняя цена покупки цитрусов в декабре снизилась на 22% и составила 73 руб. за килограмм. Сильнее всего она упала в Омске (-34%, 79 руб./кг), Екатеринбурге (-28%, 78 руб.) и Воронеже (-27%, 63 руб.). Меньше всего она снизилась в Казани (-18%, 68 руб.), Челябинске (-17%, 83 руб.) и Самаре (-14%, 72 руб.).

В Москве цена покупки упала на 23% и составила 67 руб./кг, в Санкт-Петербурге — на 22%, до 71 руб./кг.

В среднем с октября по середину декабря дороже всего мандарины стоили в Новосибирске (93 руб./кг), Красноярске (92 руб.) и Омске (86 руб.), а дешевле всего в Воронеже (66 руб.), Ростове-на-Дону (63 руб.) и Волгограде (59 руб.).