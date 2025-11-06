«Вайбкодинг» стал словом года по версии cловаря Collins
Словарь английского языка Collins назвал «вайбкодинг» (англ. vibe coding) словом 2025 года. Оно обозначает способ программирования, при котором разработчик описывает задачу и желаемый результат, а большая часть кода генерируется искусственным интеллектом.
«По сути, это указание машине, чего вы хотите, вместо того, чтобы кропотливо кодировать это самостоятельно. Это программирование атмосферой, а не переменными», — подчеркивается в публикации.
Данный термин придумал словацко-канадский ученый и один из основателей OpenAI Андрей Карпатый. В статье отмечается, что слово получило признание далеко за пределами Кремниевой долины, «отражая более широкий культурный сдвиг в сторону использования ИИ во всех аспектах повседневной жизни».
В статье отмечается, что большая часть шорт-листа «Слово года» отражает дальнейший сдвиг в сторону мира, где доминируют технологии. Так, среди финалистов были термины «аурафарминг» (намеренное создание образа спокойной харизмы), «таскмаскинг» (имитация вовлеченности в рабочий процесс) и «бролигархи» (представители технологической элиты).
В прошлом году словарь Collins назвал brat словом года. Этим термином можно описать яркую и уверенную в себе личность, которая ведет независимый и гедонистический образ жизни. Он набрал популярность благодаря альбому певицы Charli XCX.
