Общество
«Вайбкодинг» стал словом года по версии cловаря Collins

Collins Dictionary назвал словом 2025 года «вайбкодинг»
Словарь Collins назвал «вайбкодинг» словом года. Данный термин придумал один из основателей OpenAI Андрей Карпатый. Он означает использование ИИ для создания компьютерного кода на основе описания задачи и желаемого результата
Фото: J.W.Alker / Imagebroker / Global Look Press
Фото: J.W.Alker / Imagebroker / Global Look Press

Словарь английского языка Collins назвал «вайбкодинг» (англ. vibe coding) словом 2025 года. Оно обозначает способ программирования, при котором разработчик описывает задачу и желаемый результат, а большая часть кода генерируется искусственным интеллектом.

«По сути, это указание машине, чего вы хотите, вместо того, чтобы кропотливо кодировать это самостоятельно. Это программирование атмосферой, а не переменными», — подчеркивается в публикации.

Данный термин придумал словацко-канадский ученый и один из основателей OpenAI Андрей Карпатый. В статье отмечается, что слово получило признание далеко за пределами Кремниевой долины, «отражая более широкий культурный сдвиг в сторону использования ИИ во всех аспектах повседневной жизни».

«Вайб» стал словом года по версии «Грамоты.ру»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В статье отмечается, что большая часть шорт-листа «Слово года» отражает дальнейший сдвиг в сторону мира, где доминируют технологии. Так, среди финалистов были термины «аурафарминг» (намеренное создание образа спокойной харизмы), «таскмаскинг» (имитация вовлеченности в рабочий процесс) и «бролигархи» (представители технологической элиты).

В прошлом году словарь Collins назвал brat словом года. Этим термином можно описать яркую и уверенную в себе личность, которая ведет независимый и гедонистический образ жизни. Он набрал популярность благодаря альбому певицы Charli XCX.

