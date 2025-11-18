Суд арестовал мать ребенка, чью голову нашли в пруду в Гольяново

Об обнаружении останков мальчика в пакете в пруду сообщила прокуратура Москвы 16 ноября. Позднее следователи сообщили, что в квартире дома в Балашихе нашли тело того же ребенка. В жестоком убийстве призналась его мать

Video

Мать, которая призналась в жестоком убийстве своего шестилетнего сына в Балашихе, отправили в СИЗО на два месяца — до 16 января, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Прокуратура просила суд учесть, что обвиняемая прописана не в Подмосковье, не работает и не имеет официального источника дохода.

«Женщине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и она может скрыться от органов следствия и суда, в связи с чем избрание ей более мягкой меры пресечения нецелесообразно», — говорится в сообщении.

Днем 16 ноября голову ребенка нашли в Гольяновском пруду в Москве, через несколько часов его тело обнаружили в квартире в Балашихе.

На следующий день мать мальчика задержали и вскоре предъявили ей обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы. На допросе женщина призналась в убийстве сына и написала явку с повинной, однако мотивы преступления объяснить не смогла.

Следствие полагает, что обвиняемая убила сына у себя в квартире. По данным 112, она употребляла запрещенные вещества и состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Также после жестокого убийства ребенка СК возбудил дело о халатности против опеки.

Следователи полагают, что соцслужбы не приняли «меры ограничения и лишения обвиняемой родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка».

Максимальное наказание по соответствующей ст. 293 УК — лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет.