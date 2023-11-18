Киллер Саша Солдат вышел из колонии

Киллер Александр Пустовалов (Саша Солдат) вышел на свободу, отсидев положенные 24 года, сообщают «РИА Новости». В то же время «МК» пишет, что его вывезли из колонии вечером 16 ноября. На счету Пустовалова около 30 убийств

Александр Пустовалов (Саша Солдат) (Фото: wikipedia.org)

Киллер Александр Пустовалов (известен как Саша Солдат) вышел на свободу спустя 24 года лишения свободы, сообщает «РИА Новости». О том, что он может выйти «в ближайшие часы», накануне вечером сообщали «Вести. Дежурная часть».

РБК писал, что Сашу Солдата должны освободить в ноябре. Нелидовский межрайонный суд удовлетворил административный иск ИК-9 в Тверской области, где Пустовалов отбывал наказание, об установлении административного надзора и ограничений в отношении осужденного после его освобождения. Еще три года он должен будет дважды в месяц являться в полицию, также ему запретили выезжать за пределы Москвы и выходить из дома ночью, если это не связано с трудовой деятельностью.

«РИА Новости» отмечает, что Пустовалов дважды просил об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на тяжелое заболевание и участие в социально-правовой подготовке, однако оба раза суд ему отказал.

По данным «РЕН ТВ», освободить осужденного должны были 17 ноября, однако прибывшим в этот день к колонии журналистам охранники рассказывали, что Пустовалова перевели в другую колонию, из которой он и был освобожден. «Его освободили. Этапом его в Торжок увозили. Еще до этого. Тут его нету. Он освобождается из Торжка ИК-4 вроде», — заявил один из охранников.

В то же время «Московский комсомолец» пишет, что утром 18 ноября Саша Солдат не вышел из колонии. Источники тверского подразделения газеты заявляют, что его вывезли из ИК-9 вечером четверга, 16 ноября.

«Его под прикрытием вывезли вечером четверга из колонии. Могли отправить в другую, чтобы там он вышел на свободу без привлечения лишнего шума. Солдат, кстати, сменил имидж — вроде как у него появилась борода», — рассказывают очевидцы корреспонденту «МК в Твери».

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН России по Тверской области.

Александр Пустовалов, известный под прозвищем Саша Солдат, в начале 90-х состоял в Ореховской преступной группировке. Киллера задержали в 1999 году. По версии следствия, он убил около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Среди его жертв был другой известный киллер Александр Солоник (Саша Македонский).

Саша Солдат пошел на сделку со следствием, раскаялся в содеянном и помог раскрыть ряд преступлений, что в результате отразилось на приговоре суда. В 2016 году Одинцовский городской суд признал его виновным еще в четырех убийствах. В целом ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы.