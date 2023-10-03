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Суд запретил киллеру Саше Солдату гулять по ночам после освобождения

Суд удовлетворил иск колонии, в которой находится один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов (Саша-солдат). Осужденному за 22 убийства киллеру запретили выходить ночью из дома после освобождения в ноябре
Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Нелидовский межрайонный суд Тверской области удовлетворил административный иск Исправительной колонии номер 9 об установлении административного надзора и ограничений в отношении осужденного киллера Александра Пустовалова (известного по кличке Саша Солдат). Об этом говорится в сообщении суда.

Там также отмечено, что Пустовалов «подлежит освобождению из мест лишения свободы в ноябре 2023 года». Иск был рассмотрен в конце сентября, первым обратил внимание на него телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ.

В отношении бывшего киллера установлен административный надзор на 3 года и административные ограничения в виде: обязательной явки два раза в месяц в полицию, запрета выезда за пределы Москвы без разрешения органа внутренних дел, если это не связано с трудовой деятельностью поднадзорного лица; запрета пребывания вне дома с 22 до 6 часов, если это не связано с трудовой деятельностью поднадзорного лица.

Суд вынес такое решение, несмотря на то что за период отсидки на Пустовалова, как сообщал «Коммерсант», было наложено 80 взысканий, восемь из которых — с водворением в карцер, 12 раз его помещали в штрафной изолятор (ШИЗО), два раза — в помещение камерного типа или в одиночную камеру. Все взыскания были погашены.

Александр Пустовалов, известный под прозвищем Саша Солдат, в начале 90-х состоял в Ореховской преступной группировке. Киллера задержали в 1999 году. По версии следствия, он убил около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Среди его жертв был другой известный киллер Александр Солоник.

Саша Солдат пошел на сделку со следствием, раскаялся в содеянном и помог раскрыть ряд преступлений, что в результате отразилось на приговоре суда. В 2016 году Одинцовский городской суд признал его виновным еще в четырех убийствах. В целом ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы.

Что известно об Ореховской группировке

Группировка сформировалась на юге Москвы в районе Шипиловской улицы еще в конце 80-х. Ее основателем считается Сергей Тимофеев (Сильвестр). Он погиб при взрыве в автомобиле возле здания Чара-банка на 3-й Тверской-Ямской улице. В 90-е «ореховские» крышевали наперсточников и получали процент от водителей такси.

Позднее их криминальная деятельность распространилась по всему югу Москвы и области. Участникам ОПГ инкриминировали убийства и покушения на убийства, бандитизм и незаконный оборот оружия. Среди жертв «ореховских» были бизнесмены и сотрудники правоохранительных органов. В 2014 году один из лидеров ОПГ Сергей Фролов (Болтон) убил адвоката Татьяну Акимцеву. В итоге Мособлсуд приговорил Фролова к пожизненному лишению свободы, а его сообщников — к лишению свободы на сроки от 10 до 19 лет с отбыванием наказания в колониях особого и строгого режимов. Еще двое лидеров группировки — Сергей Буторин и Марат Полянский — отбывают наказание за убийства. Буторина суд приговорил к пожизненному лишению свободы, а Полянскому дал 23 года.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
ореховская ОПГ киллер освобождение суд Тверская область ФСИН приговор
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