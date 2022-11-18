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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в 20 регионах

Роспотребнадзор: в 20 регионах России растет заболеваемость коронавирусом
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России вновь растет заболеваемость COVID-19 в 20 регионах, в том числе в Москве и Московской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Москве заболеваемость выросла на 30,9%, в Подмосковье — на 4,3%. Доля больных пневмонией за месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%.

В Роспотребнадзоре добавили, что в России уже зарегистрированы случаи заболеваемости новыми вариантами коронавируса BQ. 1 и BQ. 1.1 («Цербер»). Они быстрее, чем другие варианты COVID-19, передаются от человека к человеку, пояснили в службе.

«Симптомы гриппа и COVID-19 на начальном этапе течения заболеваний схожи — повышенная температура, кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил, однако методики лечения этих инфекций значительно отличаются. <...> В сложившейся ситуации своевременное обращение к врачу приобретает особую значимость. Только врач может поставить корректный диагноз и назначить необходимый курс лечения», — отметил Роспотребнадзор.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» заявил, что заболеваемость COVID-19 в городе небольшая. «Как-то ковид отошел на второй план, но есть, конечно, небольшой объем заболеваний, от 500 до 1 тыс. человек, это минимальные значения», — сказал он.

Штамм «цербер» выявили в Европе в сентябре, в конце октября он появился в России. Вариант коронавируса BQ.1.1, мутировавший вариант BA.5 («омикрона»), отличается стремительным распространением (на 20–30% быстрее «омикрона»).

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала в октябре, что в этом году коронавирус «ведет себя, как привычные россиянам сезонные вирусы», и пик заболеваемости совпал по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ. Она не исключила роста заболеваемости COVID-19 к концу осени.

Теги
коронавирус COVID-19 заболевание Роспотребнадзор новый штамм коронавируса Анна Попова
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