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В США три человека погибли при стрельбе у магазина Walmart
На парковке у супермаркета Walmart неизвестный открыл огонь по людям, стоявшим у машины. Он успел убить двоих, прежде чем его в него попала ответная пуля

В городе Дункан в штате Оклахома произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь в супермаркете Walmart, в результате три человека погибли, включая нападавшего. сообщает местное издание The Duncan Banner со ссылкой на полицию.

Информацию подтверждает Abc7News. Глава полиции Дункана Дэнни Форд сообщил, что нападавший был вооружен пистолетом. Погибшие были расстреляны снаружи Walmart, рядом со своим автомобилем. На фотографии, опубликованной порталом, видно, что стрельба произошла на прилегающей парковке.

Один из погибших успел перед смертью открыть ответный огонь и убить стрелка.

В городе закрыты университет и школы. Дети остаются в учебных заведениях, власти призывают родителей пока не пытаться забрать их домой.

Общество
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Это вторая массовая стрельба в США за последние сутки. Вечером 17 ноября, в воскресенье, в перестрелке погибли несколько членов семьи в городе Фресно в Калифорнии. Неизвестные пробрались на задний двор частного дома во время семейной вечеринки. Семья и несколько ее друзей смотрели футбольный матч и в этот момент по ним открыли огонь. Десять человек получили огнестрельные ранения, четверо из них погибли. Нападавшие скрылись.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: США, стрельба
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