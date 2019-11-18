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Жена Зеленского узнала о его выдвижении в президенты Украины из соцсетей
По словам первой леди Украины Елены Зеленской, о решении супруга объявить о выдвижении в президенты в новогоднюю ночь она узнала из соцсетей 1 января
Елена Зеленская и Владимир Зеленский (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала в интервью Vogue Ukraine, что узнала о решении Зеленского выдвинуть свою кандидатуру на пост президента сразу же после Нового года, 1 января, из соцсетей. «Когда я спросила: «А почему ты мне не рассказал?», Владимир ответил: «Забыл», — поделилась первая леди. 

«Мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда буду его поддерживать», — добавила Зеленская. По ее словам, она «не слишком обрадовалась», когда поняла, что у Зеленского есть планы баллотироваться на пост главы государства. «Осознавала, как все изменится и с какими трудностями придется столкнуться», — рассказала она.

https://www.instagram.com/p/B5AOitzAcEI/

В интервью первая леди Украины Елена Зеленская также рассказала о том, что по-прежнему продолжает писать сценарии для студии «Квартал-95», основанной ее супругом. «Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и «Кварталом» и следовать таймингу», — пояснила она.

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Нынешнюю публичность жена Владимира Зеленского намерена использовать, чтобы «привлечь внимание людей к важным социальным вопросам». По ее словам, она намерена сосредоточить свою деятельность на реформировании школьного питания. «Чем раньше приучаешь детей к культуре питания, тем проще потом объяснить, что брокколи — это лучше, чем колбаса», — рассказала она. Осенью команда Елены провела круглый стол с профильными министерствами, а в следующем году Министерство охраны здоровья представит новую программу школьного питания, пишет издание.    

Художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский официально объявил о желании участвовать в выборах президента Украины в новогоднем выпуске телепередачи «Вечерний квартал» за несколько минут до наступления Нового года. По его словам, сейчас у каждого украинца есть три пути: жить в стране, несмотря на обстоятельства, уехать за лучшей жизнью в другое государство или, как он, попробовать изменить что-то в Украине самостоятельно. Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря.

В конце января партия «Слуга народа» выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. К февралю рейтинг одобрения Зеленского вырос до 25—30%, а в середине марта — до 34%. 31 марта состоялся первый тур президентских выборов, в котором Зеленский набрал наибольшее число голосов — 30,24%. Во втором туре выборов, в который Зеленский вышел вместе с Петром Порошенко, он набрал 73,22% голосов.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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