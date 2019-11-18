Жена Зеленского узнала о его выдвижении в президенты Украины из соцсетей

По словам первой леди Украины Елены Зеленской, о решении супруга объявить о выдвижении в президенты в новогоднюю ночь она узнала из соцсетей 1 января

Елена Зеленская и Владимир Зеленский (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала в интервью Vogue Ukraine, что узнала о решении Зеленского выдвинуть свою кандидатуру на пост президента сразу же после Нового года, 1 января, из соцсетей. «Когда я спросила: «А почему ты мне не рассказал?», Владимир ответил: «Забыл», — поделилась первая леди.

«Мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда буду его поддерживать», — добавила Зеленская. По ее словам, она «не слишком обрадовалась», когда поняла, что у Зеленского есть планы баллотироваться на пост главы государства. «Осознавала, как все изменится и с какими трудностями придется столкнуться», — рассказала она.

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В интервью первая леди Украины Елена Зеленская также рассказала о том, что по-прежнему продолжает писать сценарии для студии «Квартал-95», основанной ее супругом. «Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и «Кварталом» и следовать таймингу», — пояснила она.