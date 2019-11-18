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Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции с 4-й степенью рака
Бывший следователь СКР Сергей Дубинский, обвиняемый в коррупции и известный тем, что вел дело совладельца «Домодедово» Дмитрия Каменщика, попросил перевести его из СИЗО под домашний арест из-за онкологического заболевания

Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов. Заявление было сделано в Мосгорсуде, который в понедельник, 18 ноября, рассматривал апелляцию на очередное продление ареста генерал-майора, передает корреспондент РБК. Судья Анатолий Королев апелляцию отклонил.

Адвокат, прокурор, следователь

55-летний Сергей Дубинский начинал карьеру как следователь Генпрокуратуры, затем в 2009 году стал адвокатом, а после поступил на работу в СКР. В качестве гособвинителя он участвовал в делах руководителя одной из дочерних компаний ЮКОСа Антонио Вальдеса-Гарсии и сенатора Левона Чахмахчяна. Как адвокат защищал главного обвиняемого по делу о пожаре со 156 жертвами в пермском клубе «Хромая лошадь» Анатолия Зака. Самым громким его расследованием в СКР было дело в отношении совладельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, которому глава следственной группы Дубинский вменял оказание ненадлежащих услуг в связи с терактом с 37 погибшими в 2011 году. В 2016 году дело против Каменщика было закрыто за отсутствием состава преступления.

Вместе с Дубинским по делу о взятке в ноябре 2018 года сотрудники управления «М» ФСБ задержали с поличным еще одного сотрудника центрального аппарата СКР — Андрея Тринева. По данным «Коммерсанта», оба следователя вели дела о хищениях из банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева, а взятка могла быть уплачена за снятие ареста с части активов, принадлежащих фигурантам этих дел.

Расследованием дела Дубинского руководит старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Сергей Чернышов, ранее возглавлявший работу по делу «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко и известный как соавтор жалобы на бывшего главу Главного следственного управления СКП Дмитрия Довгия.

10 октября врачи столичной больницы № 67, куда был помещен Дубинский, подтвердили, что у него онкологическое заболевание, прогрессирующий некроз тазобедренных суставов и глаукома обоих глаз. Руководство федерального спецблока «Матросской Тишины», также известного как «кремлевский централ», где содержится бывший следователь, уведомило о его диагнозах Чернышова, но отказалось отправить Дубинского на медицинское освидетельствование, следствием которого могло стать освобождение из-под стражи, из-за нехватки «первичных медицинских документов» о состоянии здоровья бывшего следователя до помещения под стражу, заявил в суде его адвокат Александр Пикалов. По утверждению адвоката, эти документы защита предоставляла.

Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры. «Сейчас у меня нарушено не только движение, но и возможность себя обслуживать. Я поступил здоровым человеком, у меня была начальная стадия рака, от которого я лечился. Сейчас у меня четвертая стадия. Лечения на этой стадии уже нет, мне показано только протезирование суставов», — заявил он.

Генерал утверждает, что его диагноз входит в правительственный перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. То, что он продолжает находиться под арестом, Дубинский объяснил так: «Он [Чернышов] упрямый, если он упрется — то это все, я, слава богу, давно его знаю».

Против освобождения Дубинского категорически возражал член следственной группы Игорь Мусин. Он указал, что подследственный отказался от первоначального признания вины и, вопреки собственным утверждениям, со следствием не сотрудничает. На очной ставке обвиняемый угрожал одной из свидетельниц, рассказал Мусин.

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Дубинский утверждает, что вину признал под давлением Чернышова: «Он пришел и сказал: ты же видишь, что тебе надо лечиться, у тебя болезнь, ты иначе потеряешь две ноги, признавай вину. И я признал. Восемь месяцев он ко мне, бывшему коллеге, не приходил. И я решил все рассказать по существу, как было».

Дубинский намерен доказывать, что передача денег была провокацией. Он связывает ее с «мошенническими действиями» своего предполагаемого сообщника Тринева и утверждает, что не притронулся к переданным деньгам. А упомянутые Мусиным угрозы свидетельнице сводились к обещанию пожаловаться на нее, чтобы ее лишили адвокатского статуса, утверждает Пикалов.

Теги: СКР, суд, СИЗО
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