Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции с 4-й степенью рака

Бывший следователь СКР Сергей Дубинский, обвиняемый в коррупции и известный тем, что вел дело совладельца «Домодедово» Дмитрия Каменщика, попросил перевести его из СИЗО под домашний арест из-за онкологического заболевания

Бывший следователь Следственного комитета генерал-майор Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в 5 млн руб. (особо крупный размер, ч. 6 ст. 290 УК), заявил, что за время нахождения в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов. Заявление было сделано в Мосгорсуде, который в понедельник, 18 ноября, рассматривал апелляцию на очередное продление ареста генерал-майора, передает корреспондент РБК. Судья Анатолий Королев апелляцию отклонил.

Адвокат, прокурор, следователь 55-летний Сергей Дубинский начинал карьеру как следователь Генпрокуратуры, затем в 2009 году стал адвокатом, а после поступил на работу в СКР. В качестве гособвинителя он участвовал в делах руководителя одной из дочерних компаний ЮКОСа Антонио Вальдеса-Гарсии и сенатора Левона Чахмахчяна. Как адвокат защищал главного обвиняемого по делу о пожаре со 156 жертвами в пермском клубе «Хромая лошадь» Анатолия Зака. Самым громким его расследованием в СКР было дело в отношении совладельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, которому глава следственной группы Дубинский вменял оказание ненадлежащих услуг в связи с терактом с 37 погибшими в 2011 году. В 2016 году дело против Каменщика было закрыто за отсутствием состава преступления.

Вместе с Дубинским по делу о взятке в ноябре 2018 года сотрудники управления «М» ФСБ задержали с поличным еще одного сотрудника центрального аппарата СКР — Андрея Тринева. По данным «Коммерсанта», оба следователя вели дела о хищениях из банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева, а взятка могла быть уплачена за снятие ареста с части активов, принадлежащих фигурантам этих дел.

Расследованием дела Дубинского руководит старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Сергей Чернышов, ранее возглавлявший работу по делу «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко и известный как соавтор жалобы на бывшего главу Главного следственного управления СКП Дмитрия Довгия.

10 октября врачи столичной больницы № 67, куда был помещен Дубинский, подтвердили, что у него онкологическое заболевание, прогрессирующий некроз тазобедренных суставов и глаукома обоих глаз. Руководство федерального спецблока «Матросской Тишины», также известного как «кремлевский централ», где содержится бывший следователь, уведомило о его диагнозах Чернышова, но отказалось отправить Дубинского на медицинское освидетельствование, следствием которого могло стать освобождение из-под стражи, из-за нехватки «первичных медицинских документов» о состоянии здоровья бывшего следователя до помещения под стражу, заявил в суде его адвокат Александр Пикалов. По утверждению адвоката, эти документы защита предоставляла.