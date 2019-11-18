За сдачу старых батареек россиянам предложили давать скидки на новые

По словам главы «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, за сдачу использованных батареек в магазины электроники должны давать скидки при покупке новых

Денис Буцаев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев предложил давать скидки покупателям батареек в случае сдачи старых в оборудованные в магазинах электроники пункты приема. Такую идею глава оператора мусорной реформы озвучил в ходе круглого стола «Формирование эффективной системы сбора и утилизации батареек» на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает корреспондент РБК.

«Мы выступаем за предоставление выгоды тем, кто следует раздельному сбору отходов, в том числе за раздельный сбор особо опасных отходов, к которым относятся батарейки», — рассказал он. По его словам, речь идет об экономических стимулах в виде маркетинговых программ за сдачу использованных батареек через фандоматы (автоматы по приему тары).

Буцаев отметил, что данная мера может быть крайне экономически выгодна для компаний, которые производят батарейки: эти фракции можно выгодно переработать и произвести из них новую продукцию. «Сочетание возможности сдать и купить батарейки в одном месте обусловлено логикой: отработанные батарейки можно будет сдать там же со скидкой. Подавляющее большинство производителей батареек, с которыми говорили мы, готовы предоставлять такие маркетинговые условия для сдающих батареек через торговые сети», — уточнил он.

При этом глава РЭО не уточнил размера предоставляемых для граждан скидок, сославшись на то, что она будет зависеть от производителя элементов питания. «Чем она [скидка за сдачу батареек] выше, тем больше может быть покупателей батареек определенной марки», — добавил Буцаев.