Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из США

Россельхознадзор ограничил транзит по территории России мяса птицы, произведенного в США. Конечной целью поставок является Казахстан, увеличивший импорт американской продукции

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) объявила о введении временных ограничений на транзит по территории России американского мяса птицы, предназначенного для Казахстана. В пресс-службе ведомства такое решение объяснили тем, что попавшая в соседнюю страну продукция «неизвестного происхождения» может в итоге оказаться на российском рынке.

В Россельхознадзоре отметили, что в Казахстане отсутствует внутренняя система, которая отслеживает перемещение товаров, подконтрольных ветеринарному надзору этой страны. Помимо этого, поставки из США в Казахстан осуществляются по ветеринарному сертификату, отличному от требований Евразийского экономического союза.

В российском ведомстве подчеркнули, что ранее у специалистов уже возникали вопросы к американскому мясу птицы, которое транзитом шло в Казахстан. Часть продукции поступила на территорию ЕАЭС с уже завершенным сроком хранения, а в мясе от двух американских предприятий нашли остатки лекарственных средств — тетрациклина и метаболитов нитрофуранов.

Мясо птицы из США подпадает под действие продуктового эмбарго, которое Россия ввела в 2014 году в ответ на американские санкции. До этого года действовало и другое ограничение на ввоз, связанное с «птичьим гриппом». Однако в феврале оно было отменено.

В октябре этого года Союз птицеводов Казахстана сообщил о том, что импорт мяса птицы из США вырос до 140 тыс. т. Из этого объема 128 тыс. т — окорочка, 12 тыс. т — белое мясо, указывало издание «Хабар 24».

Как указывал президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов, увеличение импорта было одним из условий вступления страны в ВТО. При этом он назвал данные квоты невыгодными, поскольку они ставят в невыгодные условия местных производителей.