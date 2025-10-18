 Перейти к основному контенту
0
Главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене

Эксклюзивы РБК
Президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, сообщили источники РБК
Андрей Матушкин
Андрей Матушкин (Фото: mod.iapd / VK)

Президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин стал фигурантом уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК). Как сообщили РБК три источника в правоохранительных органах. В сентябре детектив был арестован на два месяца и находится в одном из следственных изоляторов Санкт-Петербурга.

По данным одного из собеседников, следствие полагает, что Матушкин занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну, и передавал их за границу. Кроме того, его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и содействии в реализации ее задач на территории России. Источник уточнил, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии.

О задержании главы ассоциации известно представителям детективного сообщества. Частный детектив Михаил Локтионов сообщил, что вместе с Матушкиным по делу проходили еще двое детективов: одного из них позже отпустили. «В ассоциацию Матушкина мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это не обязательно может быть частный детектив. Деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном, чтобы стать ее членом», — утверждает Локтионов. Среди членов ассоциации были и частные детективы из США, Великобритании и других западных стран, говорит он.

На сайте МОД члены объединения не указаны, на запросы РБК там не ответили. 

По данным Спарк, некоммерческое партнерство «Международное объединение детективов» (юрлицо ассоциации) зарегистрировано в 2012 году в Санкт-Петербурге, на сайте объединения указано, что оно работает с 2009 года. Его руководителем указан Матушкин, который с 2021 года находится в стадии банкротства по иску Сбербанка, связанному с невыплатой ипотечного кредита. Согласно данным на сайте объединения, ее члены занимаются розыском угнанных автомобилей, поиском скрывающихся и пропавших людей, скрытым наружным наблюдением, проверками на полиграфе, проверками супружеской неверности и др.

Статья 275 УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подобные уголовные дела традиционно рассматриваются судами в закрытом режиме — с недопуском прессы и публики, поскольку материалы расследования, как правило, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
госизмена частный детектив задержание Санкт-Петербург
