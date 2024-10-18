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На оборонном заводе в Сербии произошел взрыв

На оборонном заводе «Слобода» в Сербии произошел взрыв
При взрыве пострадали четыре человека. Премьер, комментируя произошедшее, заявил, что речь идет о «работе с легковоспламеняющимися материалами, это не работа в кондитерской». В 2021 году на заводе произошли пожар и серия взрывов
Фото: Aleksandar Jovanovic / Reuters
Фото: Aleksandar Jovanovic / Reuters

Взрыв произошел на оборонном заводе «Слобода» в сербском городе Чачак, пишет газета Blic.

В результате пострадали четыре человека, один из них, 36-летний мужчина, получил ожоги лица, шеи и рук, он находится в реанимации.

Взрыв прогремел в цеху, производившем артиллерийские снаряды, там взорвался боеприпас.

«Самое главное, чтобы пострадавшие выздоровели, вернулись к своим семьям и начали работать как можно скорее», — заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич в эфире Pink TV.

Комментируя произошедшее, он отметил, что речь идет о «работе с легковоспламеняющимися материалами, это не работа в кондитерской». «Это производство, в котором используются опасные вещества, требующие особого внимания», — добавил Вучевич.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Премьер призвал дождаться выводов полиции и военной полиции. Он назвал предприятие «одним из лучших специализированных заводов отрасли с хорошим ассортиментом». «К сожалению, такое случается даже с самыми опытными работниками», — заключил глава правительства.

Летом 2021 года на заводе «Слобода» произошли пожар и серия взрывов. Как писала газета Pištaljka, в Минобороны знали, что на этом предприятии неправильно хранились взрывчатые вещества, и предупреждали об этом еще в 2017 году, но руководство, вместо того чтобы устранить недостатки, хранило боеприпасы под палатками. В результате ЧП трое работников получили ранения, сотни граждан были эвакуированы, причинен многомиллионный ущерб. В январе прошлого года прокуратура заявила изданию, что расследование находится в «завершающей фазе».

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Елена Чернышова
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