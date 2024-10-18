На Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов»
У берегов Корсаковского района Сахалина перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», перевозившее щебень и песок, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в телеграм-канале. Предварительно причиной стал крен при перегрузке.
На борту находились семь членов экипажа, троих спасли, судьба еще четырех пока неизвестна, рассказал он. Спасательно-поисковая операция продолжается, на месте работают два буксира и спасательное судно.
Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, 18 октября около 14:00 по местному времени (около 6:00 мск) судно «Григорий Ловцов» опрокинулось при входе в порт Корсаков, уточнило ведомство.
В январе 2022 года судно «Григорий Ловцов» застряло во льдах в Охотском море и подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса. Судно находилось у Шантарских островов в 20 км от берега. Экипаж состоял из восьми человек.
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