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На Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов»

На борту находились семь членов экипажа, троих спасли, судьба еще четырех пока неизвестна, сообщил губернатор. В январе 2022 года судно «Григорий Ловцов» застряло во льдах в Охотском море
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

У берегов Корсаковского района Сахалина перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», перевозившее щебень и песок, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в телеграм-канале. Предварительно причиной стал крен при перегрузке.

На борту находились семь членов экипажа, троих спасли, судьба еще четырех пока неизвестна, рассказал он. Спасательно-поисковая операция продолжается, на месте работают два буксира и спасательное судно.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, 18 октября около 14:00 по местному времени (около 6:00 мск) судно «Григорий Ловцов» опрокинулось при входе в порт Корсаков, уточнило ведомство.

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Общество
Фото:minobrnaukiofficial / Telegram

В январе 2022 года судно «Григорий Ловцов» застряло во льдах в Охотском море и подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса. Судно находилось у Шантарских островов в 20 км от берега. Экипаж состоял из восьми человек.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Чернышова
Сахалин Валерий Лимаренко бедствие грузовое судно
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