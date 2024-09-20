В Карском море началась буксировка застрявшего из-за поломки судна ученых

Судно «Мурман» взяло на буксир застрявший в Карском море корабль с учеными

Судно-спасатель «Мурман» прибыло в район якорной стоянки научно-исследовательского судна (НИС) «Академик Николай Страхов», у которого перестал работать двигатель, и взяло его на буксир, сообщает пресс-служба Минобрнауки в телеграм-канале.

«После обсуждения деталей предстоящей операции с капитаном «Мурмана», было принято решение эвакуировать научный состав, дождавшись более благоприятных погодных условий <...> в 20:00 [19 сентябряя] караван начал движение в направлении порта Мурманск. На данный момент скорость движения судов 4-5 узлов (примерно 7,4-9,3 км/час. — РБК)», — рассказал капитан НИС Алексей Ардашкин.

После того, как завершится спасательная операция, будет создана комиссия, которая выяснит все обстоятельства ситуации на судне.

Целью 58-го рейса НИС «Академик Николай Страхов» было проведение исследований на шельфе Баренцева и Карского морей, а также в акватории моря Лаптевых, отметила пресс-служба.

На восьмой день экспедиции вышел из строя главный двигатель судна. Как писал «Московский Комсомолец», авария произошла 5 сентября.

Судно встало на якорь в Карском море в 20 милях к северо-востоку от острова Белый. На борту находились 40 человек. Их них 27 членов экипажа, капитан и 12 ученых. Спасательная операция не могла пройти раньше из-за погодных условий. Утром 8 сентября начался шторм.