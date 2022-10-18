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Обвинение запросило 5 лет для Крисевича за акцию на Красной площади Общество, 19:20
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Обвинение запросило 5 лет для Крисевича за акцию на Красной площади

Павел Крисевич (в центре)
Павел Крисевич (в центре) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Гособвинение попросило назначить акционисту Павлу Крисевичу пять лет колонии общего режима из-за акции со стрельбой на Красной площади, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.

Крисевич обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия), максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Крисевич устроил перформанс на Красной площади 11 июня 2021 года. Сначала он дважды выстрелил в воздух, а затем попал себе в голову. После его задержали полицейские. Его подруга Анастасия Михайлова рассказала, что Крисевич стрелял не боевыми патронами и чувствует себя хорошо. Суд отправил его в СИЗО, в сентябре арест акциониста продлили до декабря.

До стрельбы на Красной площади Крисевич проводил акции, которые он объяснял попыткой привлечь внимание к проблеме политического преследования и домашнего насилия в России. В январе прошлого года он провел на Арбате акцию «Сфера души русского человека», в рамках которой и забрался в сферу, сделанную из колючей проволоки. На него завели административное дело.

Теги
обвинение акционист новости стрельба
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