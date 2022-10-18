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В России суд впервые оштрафовал Amazon за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал Amazon за 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию
Суд в Москве впервые выписал штраф Amazon — за то, что компания проигнорировала требование удалить запрещенный в России контент. А «дочку» Amazon, стриминговый сервис Twitch, оштрафовали за интервью «с дискредитацией армии»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Мировой суд Таганского района Москвы вынес решение о штрафе для компании Amazon, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд выносил решения по двум административным делам. Компанию признали виновной в том, что та не ограничила доступ к распространению запрещенных в России материалов, совершив правонарушение, предусмотренное частями 2 и 4 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

За это Amazon оштрафовали на 4 млн руб. — на 1 млн руб. по второй части статьи 13.41 КоАП и на 3 млн руб. — по четвертой части той же статьи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, поводом для взыскания послужил отказ компании удалить из одной из связанных с ней соцсетей фотографии с изображением способов совершения самоубийства. Снимки были выявлены Роскомнадзором, который не менее 19 раз направлял компании уведомления о необходимости удалить эту информацию, но без результата. Представителей компании на суде не было.

Также суд оштрафовал на 8 млн руб. видеостриминговый сервис Twitch, это дочерняя структура Amazon, которая специализируется на прямых трансляциях киберспортивных турниров. Штраф был назначен за публикацию интервью, посвященных спецоперации на Украине, в том числе двух с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Суд счел, что в них содержались сведения, дискредитирующие Вооруженные силы России.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталья Демченко Наталья Демченко
Таганский суд Москвы Amazon штраф дискредитация армии
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