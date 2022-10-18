Последствия падения военного самолета в Ейске. Фото

Накануне в жилом квартале Ейска упал военный самолет. В расположенном рядом с местом крушения доме погибли 13 человек. Фото последствий падения самолета — в материале РБК

По информации Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет и при взлете у него загорелся двигатель. Пилоты катапультировались. В девятиэтажке, рядом с которой рухнул Су-34, начался пожар. Погибли 13 человек, среди них трое детей. 19 человек пострадали, трое находятся в реанимации. В доме повреждены 72 квартиры.

Главное следственное управление СК возбудило дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним (ст. 351 УК).