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Последствия падения военного самолета в Ейске. Фото

Как выглядит место крушения Су-34 в Ейске
Накануне в жилом квартале Ейска упал военный самолет. В расположенном рядом с местом крушения доме погибли 13 человек. Фото последствий падения самолета — в материале РБК

Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

По информации Минобороны, самолет выполнял учебно-тренировочный полет и при взлете у него загорелся двигатель. Пилоты катапультировались. В девятиэтажке, рядом с которой рухнул Су-34, начался пожар. Погибли 13 человек, среди них трое детей. 19 человек пострадали, трое находятся в реанимации. В доме повреждены 72 квартиры.

Главное следственное управление СК возбудило дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним (ст. 351 УК).

Теги
Су-34 Ейск авиакатастрофа
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