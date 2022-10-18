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Вернувшийся с МКС Артемьев сбил сотрудника Центра подготовки космонавтов

«Роскосмос»: космонавт Олег Артемьев сбил на машине коллегу из ЦПК
В «Роскосмосе» заявили, что космонавт Артемьев во время ДТП был трезв, сбитого сотрудника центра подготовки госпитализировали с переломами
Олег Артемьев
Олег Артемьев (Фото: Роскосмос / Global Look Press )

Российский космонавт Олег Артемьев, находясь за рулем автомобиля, вечером 17 октября сбил переходящего дорогу сотрудника Центра подготовки космонавтов Анатолия Уронова, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода», — рассказали в «Роскосмосе».

Уронов госпитализирован с переломами. Артемьев был трезв, оказал пострадавшему первую помощь и вызвал врачей, отмечается в сообщении.

Телеграм-канал Shot пишет, что инцидент произошел в поселке Свердловский в Подмосковье. У госпитализированного Уронова диагностировали ушиб мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребра и позвоночника, утверждает канал.

Артемьев — российский летчик-космонавт, трижды летал на Международную космическую станцию. Первый полет состоялся в 2014 году, второй — в 2018-м. В этом году космонавт отправился на МКС в марте и вернулся в конце сентября.

Артемьев пять раз выходил в открытый космос, в общей сложности провел там более 31 часа. С 2019 года — депутат Московской городской думы. Космонавт также удостоен звания Героя России и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
космонавт ЦПК ДТП авария Роскосмос
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