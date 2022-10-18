В ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Москве погиб человек
На Киевском шоссе в Москве перевернулась маршрутка, в результате чего погиб один человек и шесть пострадали, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«По предварительной информации, один человек погиб, шесть человек пострадали. В остальных обстоятельствах сейчас разбираемся», — сказали в пресс-службе ведомства.
ГУ МЧС по Москве позже сообщило, что пострадали десять человек. Всего в маршрутке находились 25 человек.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошел наезд маршрутного такси на отбойник с дальнейшим опрокидыванием», — рассказали в МЧС.
На место происшествия прибыл санитарный вертолет для госпитализации пострадавших.
Позже в прокуратуре сообщили, что погибшая — жительница Московской области 1987 года рождения.
Департамент транспорта Москвы уточнил, что речь идет о маршрутке № 490, которая следовала из Апрелевки в Саларьево. ДТП произошло на 29-м километре Киевского шоссе.