В ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Москве погиб человек

На Киевском шоссе в Москве маршрутка попала в ДТП с легковушкой, врезалась в отбойник и перевернулась, в результате чего погиб один человек и десять пострадали, сообщили в МЧС

Фото: Moscowproc / Telegram

На Киевском шоссе в Москве перевернулась маршрутка, в результате чего погиб один человек и шесть пострадали, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«По предварительной информации, один человек погиб, шесть человек пострадали. В остальных обстоятельствах сейчас разбираемся», — сказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Moscowproc / Telegram

ГУ МЧС по Москве позже сообщило, что пострадали десять человек. Всего в маршрутке находились 25 человек.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошел наезд маршрутного такси на отбойник с дальнейшим опрокидыванием», — рассказали в МЧС.

На место происшествия прибыл санитарный вертолет для госпитализации пострадавших.

Позже в прокуратуре сообщили, что погибшая — жительница Московской области 1987 года рождения.

Департамент транспорта Москвы уточнил, что речь идет о маршрутке № 490, которая следовала из Апрелевки в Саларьево. ДТП произошло на 29-м километре Киевского шоссе.