Прокуратура назвала предварительную версию причин мора рыбы в Калмыкии

Массовая гибель рыбы в водохранилище в Калмыкии могла произойти из-за недостатка кислорода в воде после снижения ее уровня в водоеме. Ранее местные жители сообщили о том, что берег и вода «переполнены» мертвой рыбой

Фото: СК РФ

По предварительной версии, массовая гибель рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии произошла из-за недостатка кислорода в воде. Об этом сообщила прокуратура Калмыкии.

«Установлено, что данный водоем образован из талых и дождевых вод. По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме», — говорится в сообщении.

Ведомство инициировало проверку обстоятельств мора рыбы и по ее результатам даст оценку соблюдению требований законодательства о водных биологических ресурсах, о животном мире и требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В проверке также участвуют Росприроднадзор и минприроды региона.

О массовой гибели рыбы ранее в соцсетях сообщили местные жители. Один из них опубликовал видео, на котором виден берег водохранилища, заваленный мертвой рыбой. Автор видео сказал, что весь берег и водоем ею «переполнены». По его словам, запах разложения чувствуется на расстоянии нескольких километров.