Прокуратура назвала предварительную версию причин мора рыбы в Калмыкии
По предварительной версии, массовая гибель рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии произошла из-за недостатка кислорода в воде. Об этом сообщила прокуратура Калмыкии.
«Установлено, что данный водоем образован из талых и дождевых вод. По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме», — говорится в сообщении.
Ведомство инициировало проверку обстоятельств мора рыбы и по ее результатам даст оценку соблюдению требований законодательства о водных биологических ресурсах, о животном мире и требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В проверке также участвуют Росприроднадзор и минприроды региона.
О массовой гибели рыбы ранее в соцсетях сообщили местные жители. Один из них опубликовал видео, на котором виден берег водохранилища, заваленный мертвой рыбой. Автор видео сказал, что весь берег и водоем ею «переполнены». По его словам, запах разложения чувствуется на расстоянии нескольких километров.