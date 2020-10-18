Экс-глава СБУ заявил о влиянии украинской «империи» до Владивостока

По словам Смешко, именно украинцы принесли европейскую культуру и христианство на Дальний Восток. Ранее о том, что Украина дала цивилизацию современной России, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба

Игорь Смешко (Фото: Юлия Овсянникова / Zuma / Global Look Press)

«Украинская империя» простирала свое культурное влияние до Владивостока. Такое заявление сделал бывший глава Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко в эфире UKRLIFE.TV.

«Русь — метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на двух третях современной Украины. Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях», — сказал Смешко, имея в виду, что в Средние века Киевская Русь управляла другими территориями, в том числе и Московией.

По его словам, в XVII веке украинская империя привнесла европейскую культуру и христианство на Дальний Восток — во Владивосток и Уссурийск. Туда же, как заявил Смешко, в конце XIX — начале XX века выехали около 350 тыс. украинцев. Он добавил, что Украина «прикрыла очень слабое Московское государство» собственной культурой.

В феврале 2019 года бывший глава украинского МИДа Павел Климкин в своей статье для португальского издания Observator написал, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. «После крещения в Киеве (речь идет о крещении Руси в 988 году. — РБК) христианство распространилось на восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где через несколько столетий возникли современная Белоруссия и Россия», — заявлял Климкин. Он также говорил, что Украина спасла Европу от татаро-монгольского ига.