В Pepsico и Danone опровергли сообщения о проведении у них обысков

Информация о проведении обысков на российских предприятиях Pepsico и Danone является недостоверной, заявили РБК представители обеих компаний. Ранее в пятницу, 18 октября, об обысках сообщил Telegram-канал «Финансовый караульный».
«Речь может идти о мошенничестве, связанном со сговором нескольких крупнейших молочных компаний с регулятором по использованию пальмового масла», — отмечалось в сообщении на канале.
В пресс-службе российского офиса PepsiCo информацию о проведении обысков РБК опровергли. «Данная информация абсолютно недостоверна», — сказал представитель компании.
«Данная информация полностью недостоверна и является новостью из разряда fake news. Все офисы и предприятия компании Danone работают в обычном режиме. Кроме того, мы не используем в производстве своей продукции пальмовое масло», — заявил РБК представитель Danone.
Крупнейшими производителями питьевого молока в России Nielsen называет PepsiCo и Danone. С ними конкурируют собственные марки ретейлеров. В категории сливочного масла лидерами считаются Нижегородский масложировой комбинат и «Экомилк», которым также противостоят частные марки. Крупнейшими производителями творога являются Danone, PepsiCo, «Молвест» и белорусский «Савушкин продукт».