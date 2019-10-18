Напавший на дом Бельянинова заявил о передаче похищенного «вору в законе»

По словам адвоката Субботы Ирины Якубовской, о передаче денег Микеладзе и давлении с его стороны обвиняемый рассказывал полицейским с момента задержания, но следователь зафиксировал эти показания только спустя пять месяцев после смерти вора в законе по настоянию защиты.

50-летний Суббота — выпускник Московского высшего командного училища, устроившийся в 1991 году на работу в посольство СССР в Вашингтоне, — связался с азартными играми и криминалом в середине 1990-х, пытаясь вернуть сгоревшие в пирамиде «МММ» деньги от семейного бизнеса, утверждает мать обвиняемого — костюмер Аллы Пугачевой и многих звезд советской и постсоветской эстрады Любовь Аксенова. По ее словам, к тому времени после пережитых ДТП и смерти жены у Субботы впервые проявились признаки душевного расстройства.

Поставленный позже диагноз «шизофрения» не мешал Субботе фигурировать в резонансных криминальных историях. С 1996 года он четыре раза был приговорен к срокам от двух с половиной до восьми лет лишения свободы за кражи и разбои, в том числе по эпизодам с похищением скрипок Страдивари и первой русской печатной книги — «Апостола» Ивана Федорова.

В июле 2018 года, после освобождения из блока особого режима исправительной колонии № 7 во Владимирской области, Субботу, по его словам, встретили Микеладзе и Байдюк. Они потребовали немедленно начать возврат долга. Первые $10 тыс. для сына собрала мать Субботы. В следующий раз гангстеры навестили должника уже в сентябре. Его избили, сломали руку и выдвинули условие: вернуть долг до конца месяца, утверждает сам обвиняемый.

«Микеладзе стал требовать погасить весь долг, в связи с чем вынудил меня вновь пойти на преступление», — признался Суббота.

О наличии в доме Бельяниновых крупных сумм наличных Суббота, по его словам, узнал сидя в колонии, из выпуска новостей на одном из телеканалов. В сюжете демонстрировались фотографии обувных коробок с деньгами, изъятыми при обыске, а также называли адрес: деревня Бачурино.

Обыск у сослуживца Путина Андрей Бельянинов до распада СССР служил во внешней разведке КГБ. Во время работы в ГДР он познакомился с Владимиром Путиным. В 1990-е Бельянинов трудился в коммерческих банках, в нулевые — в оборонной промышленности. Таможню он возглавил в 2006 году. 26 июля 2016 года оперативники ФСБ провели обыски в кабинете и в доме Бельянинова. Следственные действия прошли в рамках дела о контрабанде в отношении петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. В СМИ попали фотографии интерьеров и хранившихся дома у Бельянинова старинных полотен и коробок с деньгами. Через два дня главный таможенник ушел в отставку. Публикацию материалов об обыске у Бельянинова публично раскритиковал Владимир Путин. Он отметил, что в отношении главы ФТС не было заведено уголовного дела, а вброс фотографий в СМИ назвал недопустимым. Изъятые средства Бельянинову вернули. В 2017 году он был назначен главой Евразийского банка развития. «Новая газета» утверждала, что обыск у Бельянинова стал причиной отставки влиятельного замглавы Управления собственной безопасности ФСБ генерала Олега Феоктистова, который курировал проведение операции. Позже Феоктистов занял пост вице-президента «Роснефти» и лично участвовал в задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Коробки в гардеробной

Дело Субботы слушается в Щербинском районном суде Москвы. Среди прочего там уже выслушали показания домработницы Бельяниновых Татьяны Ревнюк. Женщина рассказала, что больше десяти лет работает и живет в доме Бельяниновых. По ее словам, 24 октября 2018 года, примерно в 20:00, она шла по коридору первого этажа на кухню, чтобы убрать посуду, и увидела незнакомца в маске темного цвета и камуфлированном плаще. «В руках он держал палку длинной около 150 см, на конце которой был прикреплен медицинский шприц», — прочла прокурор показания Ревнюк.

Сам Суббота объяснял, что изготовил это орудие, чтобы при необходимости обезвредить снотворным живущую в доме собаку. Также налетчик заранее приобрел стартовый пистолет.

По словам Ревнюк, в момент ограбления в доме находились супруга экс-главы ФТС Людмила Бельянинова, ее пожилая мать и подруга хозяйки дома — дизайнер Наталья. Все они сидели на кухне. В коттедже не было ни видеонаблюдения, ни охраны, а тибетский мастиф по кличке Ерофей во время нападения был заперт в гараже, чтобы не пугать гостью.

Мужчина в маске приказал всем оставаться на кухне и запретил пользоваться телефонами. Когда домработница попыталась приблизится к нему, он выстрелил из пистолета в пол. Сам налетчик пояснил следствию, что лишь пытался взвести курок. Затем Суббота поднялся на второй этаж в гардеробную, где стал искать наличные в коробках из-под обуви, ориентируясь по опубликованным фотографиям обыска. Не найдя ничего ценного, налетчик вернулся к потерпевшим и потребовал у супруги Бельянинова показать ему, где хранятся деньги. Хозяйка провела Субботу к сейфу и выдала имевшиеся в нем ценности. После этого преступник закрыл потерпевших на кухне и скрылся.

Позже выяснилось, что на территорию закрытого поселка Суббота пробрался через забор по веревке с крюком. По ней он также перелез обратно, пробежал через лес до МКАД и сел на автобус до станции метро «Лесопарковая», откуда поехал домой.

16 октября адвокат Якубовская заявила ходатайство о повторной психиатрической экспертизе обвиняемого, сославшись на нарушения при обследовании в Институте судебной психиатрии им. Сербского на стадии следствия. По словам защитника, среди прочего медики не учли историю болезни Субботы и факта его содержания в психиатрическом отделении СИЗО. С наличием у обвиняемого признаков шизофрении согласилась и допрошенная в суде эксперт Института им. Сербского, однако в своем заключении констатировала, что на момент преступления обвиняемый осознавал свои действия.

«Ваша честь, все вокруг и все мои силы тогда преобразились... Эсхатологического состояния не было, но какой-то подвиг надо было совершить, чтобы выйти из положения, в котором я тогда оказался», — объяснил свои действия суду Суббота.