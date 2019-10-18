Напавший на дом Бельянинова заявил о передаче похищенного «вору в законе»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95 (-0,06) Quote, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13 (+0,23) Quote, 12:34
Куплю недорого: во что вкладываются инвесторы недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 14:20 Миллер назвал способ снизить цену на газ для Украины Экономика, 14:17 Генштаб Украины обвинил Россию в подготовке к масштабной военной агрессии Политика, 14:16 США заинтересовали изъятые из офиса бывшей фирмы Дерипаски документы Бизнес, 14:15 Протестующие каталонцы заблокировали собор Саграда-Фамилия в Барселоне Общество, 14:14 Курды обвинили Турцию в срыве перемирия в Сирии Политика, 14:07 СК проверит вынужденную посадку лайнера Nordwind из-за пьяного пассажира Общество, 14:05 Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о срыве перемирия в Сирии Политика, 14:03 Болельщики «Спартака» попросили Федуна назвать условия передачи клуба Спорт, 13:58 Лукашенко заявил о просьбе к Клинтону возглавить союз России и Белоруссии Политика, 13:52 История большого провала: как трейдер разорил банк английской королевы Quote, 13:51 Ученый предупредил о риске облучиться при полете в США Общество, 13:50 Россия заявила о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа Политика, 13:49 На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами Общество, 13:45
Общество ,  
0 
Напавший на дом Бельянинова заявил о передаче похищенного «вору в законе»
Обвиняемый в нападении на дом экс-главы ФТС заявил, что отдал похищенное «вору в законе», требовавшему долг в $450 тыс. Налетчик задумал преступление, увидев в СМИ фото коробок с наличными, сделанные во время обыска у чиновника
Андрей Бельянинов (Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС)

Долг из 1990-х

Похищенные в коттедже бывшего главы российской таможни Андрея Бельянинова $40 тыс. были переданы вору в законе Мамуке Микеладзе и его приближенному Дмитрию Байдюку. Это следует из протокола допроса обвиняемого в разбойном нападении (ч. 4 ст. 162 УК) Якова Субботы, с которым ознакомился РБК.

«Я передал Микеладзе через пять дней после ограбления денежные средства в сумме $40 тыс., которые состояли из 1,5 млн руб., $10 тыс. и €5 тыс. Передача состоялась у магазина «Пятерочка» в районе Солнцево», — показал Суббота.

По словам налетчика, свидетелем передачи была его мать. Женщина подтвердила РБК обстоятельства передачи денег. Из показаний Субботы следует, что еще в конце 1990-х из-за игры в казино у него образовался долг в $450 тыс., права на который перешли Микеладзе. Последний стал требовать у Субботы деньги, оказывая давление, в том числе силами заключенных во время пребывания обвиняемого в местах лишения свободы.

Микеладзе умер спустя чуть больше двух месяцев после ограбления, в январе 2019 года. По данным специализирующегося на информации о ворах в законе агентства «ПраймКрайм», 52-летний криминальный авторитет скончался после продолжительной болезни, а его здоровье было подорвано «многолетней тяжелейшей наркозависимостью». Он был старшим сыном влиятельного грузинского вора Джемала Микеладзе — одного из трех инициаторов коронации Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Сам Мамука Микеладзе получил известность как организатор бунта заключенных в Бутырском СИЗО в 1994 году.

По словам адвоката Субботы Ирины Якубовской, о передаче денег Микеладзе и давлении с его стороны обвиняемый рассказывал полицейским с момента задержания, но следователь зафиксировал эти показания только спустя пять месяцев после смерти вора в законе по настоянию защиты.

50-летний Суббота — выпускник Московского высшего командного училища, устроившийся в 1991 году на работу в посольство СССР в Вашингтоне, — связался с азартными играми и криминалом в середине 1990-х, пытаясь вернуть сгоревшие в пирамиде «МММ» деньги от семейного бизнеса, утверждает мать обвиняемого — костюмер Аллы Пугачевой и многих звезд советской и постсоветской эстрады Любовь Аксенова. По ее словам, к тому времени после пережитых ДТП и смерти жены у Субботы впервые проявились признаки душевного расстройства.

Поставленный позже диагноз «шизофрения» не мешал Субботе фигурировать в резонансных криминальных историях. С 1996 года он четыре раза был приговорен к срокам от двух с половиной до восьми лет лишения свободы за кражи и разбои, в том числе по эпизодам с похищением скрипок Страдивари и первой русской печатной книги — «Апостола» Ивана Федорова.

В июле 2018 года, после освобождения из блока особого режима исправительной колонии № 7 во Владимирской области, Субботу, по его словам, встретили Микеладзе и Байдюк. Они потребовали немедленно начать возврат долга. Первые $10 тыс. для сына собрала мать Субботы. В следующий раз гангстеры навестили должника уже в сентябре. Его избили, сломали руку и выдвинули условие: вернуть долг до конца месяца, утверждает сам обвиняемый.

«Микеладзе стал требовать погасить весь долг, в связи с чем вынудил меня вновь пойти на преступление», — признался Суббота.

О наличии в доме Бельяниновых крупных сумм наличных Суббота, по его словам, узнал сидя в колонии, из выпуска новостей на одном из телеканалов. В сюжете демонстрировались фотографии обувных коробок с деньгами, изъятыми при обыске, а также называли адрес: деревня Бачурино.

Обыск у сослуживца Путина

Андрей Бельянинов до распада СССР служил во внешней разведке КГБ. Во время работы в ГДР он познакомился с Владимиром Путиным. В 1990-е Бельянинов трудился в коммерческих банках, в нулевые — в оборонной промышленности. Таможню он возглавил в 2006 году.

26 июля 2016 года оперативники ФСБ провели обыски в кабинете и в доме Бельянинова. Следственные действия прошли в рамках дела о контрабанде в отношении петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. В СМИ попали фотографии интерьеров и хранившихся дома у Бельянинова старинных полотен и коробок с деньгами. Через два дня главный таможенник ушел в отставку.

Публикацию материалов об обыске у Бельянинова публично раскритиковал Владимир Путин. Он отметил, что в отношении главы ФТС не было заведено уголовного дела, а вброс фотографий в СМИ назвал недопустимым. Изъятые средства Бельянинову вернули. В 2017 году он был назначен главой Евразийского банка развития.

«Новая газета» утверждала, что обыск у Бельянинова стал причиной отставки влиятельного замглавы Управления собственной безопасности ФСБ генерала Олега Феоктистова, который курировал проведение операции. Позже Феоктистов занял пост вице-президента «Роснефти» и лично участвовал в задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Коробки в гардеробной

Дело Субботы слушается в Щербинском районном суде Москвы. Среди прочего там уже выслушали показания домработницы Бельяниновых Татьяны Ревнюк. Женщина рассказала, что больше десяти лет работает и живет в доме Бельяниновых. По ее словам, 24 октября 2018 года, примерно в 20:00, она шла по коридору первого этажа на кухню, чтобы убрать посуду, и увидела незнакомца в маске темного цвета и камуфлированном плаще. «В руках он держал палку длинной около 150 см, на конце которой был прикреплен медицинский шприц», — прочла прокурор показания Ревнюк.

Сам Суббота объяснял, что изготовил это орудие, чтобы при необходимости обезвредить снотворным живущую в доме собаку. Также налетчик заранее приобрел стартовый пистолет.

По словам Ревнюк, в момент ограбления в доме находились супруга экс-главы ФТС Людмила Бельянинова, ее пожилая мать и подруга хозяйки дома — дизайнер Наталья. Все они сидели на кухне. В коттедже не было ни видеонаблюдения, ни охраны, а тибетский мастиф по кличке Ерофей во время нападения был заперт в гараже, чтобы не пугать гостью.

Мужчина в маске приказал всем оставаться на кухне и запретил пользоваться телефонами. Когда домработница попыталась приблизится к нему, он выстрелил из пистолета в пол. Сам налетчик пояснил следствию, что лишь пытался взвести курок. Затем Суббота поднялся на второй этаж в гардеробную, где стал искать наличные в коробках из-под обуви, ориентируясь по опубликованным фотографиям обыска. Не найдя ничего ценного, налетчик вернулся к потерпевшим и потребовал у супруги Бельянинова показать ему, где хранятся деньги. Хозяйка провела Субботу к сейфу и выдала имевшиеся в нем ценности. После этого преступник закрыл потерпевших на кухне и скрылся.

Позже выяснилось, что на территорию закрытого поселка Суббота пробрался через забор по веревке с крюком. По ней он также перелез обратно, пробежал через лес до МКАД и сел на автобус до станции метро «Лесопарковая», откуда поехал домой.

16 октября адвокат Якубовская заявила ходатайство о повторной психиатрической экспертизе обвиняемого, сославшись на нарушения при обследовании в Институте судебной психиатрии им. Сербского на стадии следствия. По словам защитника, среди прочего медики не учли историю болезни Субботы и факта его содержания в психиатрическом отделении СИЗО. С наличием у обвиняемого признаков шизофрении согласилась и допрошенная в суде эксперт Института им. Сербского, однако в своем заключении констатировала, что на момент преступления обвиняемый осознавал свои действия.

«Ваша честь, все вокруг и все мои силы тогда преобразились... Эсхатологического состояния не было, но какой-то подвиг надо было совершить, чтобы выйти из положения, в котором я тогда оказался», — объяснил свои действия суду Суббота.

Автор: Максим Солопов
Теги: Андрей Бельянинов, ФТС, разбойное нападение, вор в законе
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Экс-глава таможни Бельянинов рассказал о беседе с Путиным после обысков
Общество
Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома экс-главы ФТС
Общество
В Новой Москве ограбили дом экс-главы таможни Андрея Бельянинова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter