Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в керченском колледже

Врачам удалось стабилизировать состояние тяжело раненых после стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи. Там погибли 20 человек, пострадали еще более 50

Женщина со свечой на улице в Керчи (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Состояние подростков, которые после взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи находились в крайне тяжелом состоянии, удалось стабилизировать, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Об этом сообщает ТАСС.

«За ночь удалось стабилизировать состояние тяжелых пострадавших», — сказала министр. К вечеру среды в реанимации находились десять подростков, пятеро из — «крайне тяжелые», в коматозном состоянии, говорила 17 октября Скворцова. Всем им сделали операции. Еще пятеро были в тяжелом состоянии.

К утру четверга, 18 октября, в стационарах остаются 44 человека, из которых в состоянии средней тяжести — 34, семеро — в крайне тяжелом состоянии и трое — в тяжелом. Все пострадавшие опознаны. «Родители находятся с детьми, в реанимацию они допускаются к детям, благодаря этому они все опознаны», — подчеркнула министр.

Благодаря работе врачей по стабилизации состояния пациентов тяжело раненых в четверг из Керчи перевезут в больницы Москвы, Краснодара и Симферополя. ​«Начинается эвакуация тяжело раненых из Керчи в ведущие центры России, готовится эвакуация больных средней тяжести», — рассказала Скворцова. Параллельно готовится эвакуация больных средней тяжести, имеющих сложные переломы конечностей.

Как полагает следствие, днем в среду, 17 октября, 18-летний студент колледжа Владислав Росляков устроил в политехническим колледже в Керчи стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство. Он оставил рюкзак с бомбой в столовой, а затем расстрелял педагогов и учеников и совершил самоубийство. Погибли 20 человек, включая Рослякова. Из них 11 человек — несовершеннолетние, рассказала Скворцова. Основная причина смерти — огнестрельные ранения, среди пострадавших большинство с взрывными ранами.