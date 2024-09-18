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Общество ,  
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Минпросвещения рассказало, как спасти детей от опасных покупок в Сети

Минпросвещения советует родителям установить семейные правила покупок, обсуждать, почему ребенок заинтересовался тем или иным товаром, составлять совместные списки и развивать у детей критическое мышление
Фото: Veja / Shutterstock
Фото: Veja / Shutterstock

Минпросвещения разработало рекомендации для родителей, которые обезопасят детей и подростков от рискованных покупок в интернете.

Ведомство отмечает, что в онлайн-магазинах и на маркетплейсах есть товары, которые способны навредить здоровью или могут быть использованы «в опасных действиях». Иногда дети покупают товары «для самоповреждения» или предметы, вызывающие «измененное состояние сознания», говорится в карточках министерства. К таковым отнесли канцелярские ножи и лезвия, ножницы и резаки, оружие и его имитации, сигареты, вейпы и жидкости для них, косметику с вредными веществами и энергетики.

Минпросвещения рекомендует:

  • установить семейные правила покупок;
  • регулярно проверять корзину покупок;
  • воспитывать в ребенке осознанное отношение к покупкам;
  • развивать критическое мышление;
  • составлять совместные списки покупок;
  • настроить родительский контроль.

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Фото:Annette Riedl / dpa / picture-alliance / ТАСС

Министерство советует обсуждать, почему ребенок заинтересовался тем или иным товаром. Эксперты отмечают, что «часто дети ищут опасные предметы, когда находятся в состоянии стресса», — в этом случае нужно выяснить его причины и предложить помощь, в том числе профессиональную. Родителей призывают рассказывать о случаях, «когда неправильное использование тех или иных предметов привело к трагическим последствиям».

В ведомстве рекомендовали отслеживать эмоциональное состояние ребенка, помочь ему развить здоровую самооценку и предложить занятия, которые могут помочь выразить эмоции, справиться с напряжением: арт-терапия, спорт, музыка, йога, прогулки на свежем воздухе.

Cогласно февральскому опросу Anketolog.ru и Mediacom.Expert (в нем участвовали 1,5 тыс. родителей детей от пяти до 16 лет), покупки онлайн совершают большинство детей — этот вариант выбрали 72% респондентов. 56% детей выбирают товары на маркетплейсах без помощи взрослых, в основном школьники предпочитают Wildberries (85%) и Ozon (74%). Еще 23% пользуются «Яндекс Маркетом». Наиболее частыми покупками опрошенные назвали сладости, снеки, фастфуд и игрушки.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минпросвещения Интернет интернет-покупки Дети
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