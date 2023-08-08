Superjob: 32% родителей хотят, чтобы дети проводили в интернете не более 2 часов в день

Родители рассказали о желании сократить время пребывания детей в Сети

Контролировать время пребывания в сети в основном хотят родители детей в возрасте от 8 до 12 лет; среди родителей подростков 13-16 лет сторонников этой меры меньше

Фото: Annette Riedl / dpa / picture-alliance / ТАСС

Большинство (83%) родителей детей в возрасте от 8 до 12 лет хотели бы воспользоваться сервисом, ограничивающим время доступа к приложениям на смартфонах и других мобильных устройствах, следует из результатов опроса Superjob (есть у РБК). Менее интересной такая услуга была бы родителям подростков от 13 до 16 лет — ею воспользовались бы 67% респондентов.

Исследование было проведено 3—7 августа среди 600 родителей детей в возрасте 8-16 лет в 227 населенных пунктах (все округа России).

По мнению 32% опрошенных, детям 8-12 лет достаточно проводить в интернете по два часа в сутки. 23% респондентов хотели бы ограничить это время одним часом, еще 19% — напротив, увеличить до трех часов.

Среди родителей подростков 13-16 лет самой популярной оказалась опция «два часа интернета в день», ее выбрали 33% опрошенных. 23% родителей считают, что контролировать время, которое дети проводят в Сети, не стоит.

Согласно опросу «VK Добро» и «Дети Mail.ru», аккаунты в социальных сетях есть у половины российских детей, на них подписаны 70% родителей (в опросе участвовали 2,3 тыс. родителей).

В 2022 году 89% респондентов среди 3 тыс. родителей, опрошенных «Добро Mail.ru» и «Дети Mail.ru», назвали интернет угрзой безопасности детей. К основным рискам они причислили попытки незнакомых взрослых познакомиться (21%), непристойные предложения от взрослых (19%), утечку персональных данных (16%) и кибербуллинг (15%).