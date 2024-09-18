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Общество ,  
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Россияне и жители других стран увидели «Урожайную Луну» и затмение

Бразилиа, Бразилия
Москва, Россия
Сан Николас де лос Гарса, Мексика
Москва, Россия
Сьюдад-Хуарес, Мексика
Москва, Россия
Бразилиа, Бразилия
Москва, Россия
Сан Николас де лос Гарса, Мексика
Москва, Россия
Сьюдад-Хуарес, Мексика
Москва, Россия
Бразилиа, Бразилия
(Фото: Adriano Machado / Reuters)
Москва, Россия
(Фото: Максим Шеметов / Reuters)
Сан Николас де лос Гарса, Мексика
(Фото: Daniel Becerril / Reuters)
Москва, Россия
(Фото: Максим Шеметов / Reuters)
Сьюдад-Хуарес, Мексика
(Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters)
Москва, Россия
(Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В ночь на 18 сентября жители стран мира могли наблюдать суперлуние и частичное лунное затмение. Лучше всего явление было видно в Северной и Южной Америке, Европе, а вот в России и Азии — только из западных частей.

Это полнолуние получило название «Урожайная Луна», потому что оно наступает ближе всего к осеннему равноденствию. Индейские племена сентябрьскую полную Луну называли «Кукурузной Луной». Это время связано с окончанием сбора урожая сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, фасоль и тыква.

Как выглядела «Осетровая Луна» из разных стран мира. Фотографии
Фотогалерея 

Сентябрьская луна — второе из четырех суперлуний, которые можно будет наблюдать в этом году. Первой была «Осетровая Луна», которую можно было наблюдать 19 августа.

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Теги
Луна лунное затмение Россия Москва суперлуние
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