Россияне и жители других стран увидели «Урожайную Луну» и затмение

Бразилиа, Бразилия (Фото: Adriano Machado / Reuters) Москва, Россия (Фото: Максим Шеметов / Reuters) Сан Николас де лос Гарса, Мексика (Фото: Daniel Becerril / Reuters) Москва, Россия (Фото: Максим Шеметов / Reuters) Сьюдад-Хуарес, Мексика (Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters) Москва, Россия (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В ночь на 18 сентября жители стран мира могли наблюдать суперлуние и частичное лунное затмение. Лучше всего явление было видно в Северной и Южной Америке, Европе, а вот в России и Азии — только из западных частей.

Это полнолуние получило название «Урожайная Луна», потому что оно наступает ближе всего к осеннему равноденствию. Индейские племена сентябрьскую полную Луну называли «Кукурузной Луной». Это время связано с окончанием сбора урожая сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, фасоль и тыква.

Сентябрьская луна — второе из четырех суперлуний, которые можно будет наблюдать в этом году. Первой была «Осетровая Луна», которую можно было наблюдать 19 августа.