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Как выглядела «Осетровая Луна» из разных стран мира. Фотографии

Появились фотографии «Осетровой Луны» из разных стран мира

Россияне и жители других стран вечером 19 августа смогли наблюдать суперлуние — совпадение полнолуния и момента наибольшего сближения Луны и Земли. Какой с разных точек мира увидели «осетровую Луну» — в фоторепортаже РБК
В период суперлуния полная Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, если сравнивать с полнолунием при прохождении наиболее удаленной точки&nbsp;&mdash; апогея. Таким естественный спутник Земли виделся над Галатской башней в Стамбуле.
Фото: Umit Bektas / Reuters

В период суперлуния полная Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, если сравнивать с полнолунием при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Таким естественный спутник Земли виделся над Галатской башней в Стамбуле.

Пик этого явления&nbsp;можно было&nbsp;наблюдать в 21:26 по московскому времени 19 августа. На фото&nbsp;&mdash; &laquo;осетровая Луна&raquo; над Петербургом.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пик этого явления можно было наблюдать в 21:26 по московскому времени 19 августа. На фото — «осетровая Луна» над Петербургом.

Первое полнолуние августа называют &laquo;осетровой Луной&raquo;, потому что индейцы Северной Америки считали это время идеальным для ловли осетра на Великих озерах. Такой Луну видели с Парламентского холма в Лондоне накануне суперлуния, 18 августа.
Фото: Toby Melville / Reuters

Первое полнолуние августа называют «осетровой Луной», потому что индейцы Северной Америки считали это время идеальным для ловли осетра на Великих озерах. Такой Луну видели с Парламентского холма в Лондоне накануне суперлуния, 18 августа.

Луна возвышается над Сочи и горой Ахун.&nbsp;
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Луна возвышается над Сочи и горой Ахун. 

Луна над мысом Сунион близ Афин в Греции.
Фото: Louiza Vradi / Reuters

Луна над мысом Сунион близ Афин в Греции.

Так выглядело суперлуние в Париже.
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Так выглядело суперлуние в Париже.

Полнолуние наблюдали и жители Азии. На фото&nbsp;&mdash; Луна над 123-этажным Lotte World Tower в Сеуле. &nbsp;
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Полнолуние наблюдали и жители Азии. На фото — Луна над 123-этажным Lotte World Tower в Сеуле.
 

Вид на Луну в Москве.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Вид на Луну в Москве.

Такой увидели Луну жители немецкого Кельна.
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Такой увидели Луну жители немецкого Кельна.

&laquo;Осетровая Луна&raquo; над отелем в Сингапуре. &nbsp;
Фото: Edgar Su / Reuters

«Осетровая Луна» над отелем в Сингапуре.
 

Луна в объективе жителей Симферополя.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Луна в объективе жителей Симферополя.

Суперлуние над Копенгагеном.&nbsp;
Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Суперлуние над Копенгагеном. 

Луна над Белградом.
Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Луна над Белградом.

Полнолуние над храмом Святого Александра Невского в столице Болгарии Софии.&nbsp;
Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Полнолуние над храмом Святого Александра Невского в столице Болгарии Софии. 

Луна над Волгой в Ивановской области.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Луна над Волгой в Ивановской области.

Вид на Луну в Волгограде.
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Вид на Луну в Волгограде.

Луна возвышается над мавзолеем основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре.
Фото: Mustafa Kaya / Xinhua / Global Look Press

Луна возвышается над мавзолеем основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре.

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