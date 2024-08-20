Как выглядела «Осетровая Луна» из разных стран мира. Фотографии
Россияне и жители других стран вечером 19 августа смогли наблюдать суперлуние — совпадение полнолуния и момента наибольшего сближения Луны и Земли. Какой с разных точек мира увидели «осетровую Луну» — в фоторепортаже РБК
В период суперлуния полная Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, если сравнивать с полнолунием при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Таким естественный спутник Земли виделся над Галатской башней в Стамбуле.
Пик этого явления можно было наблюдать в 21:26 по московскому времени 19 августа. На фото — «осетровая Луна» над Петербургом.
Первое полнолуние августа называют «осетровой Луной», потому что индейцы Северной Америки считали это время идеальным для ловли осетра на Великих озерах. Такой Луну видели с Парламентского холма в Лондоне накануне суперлуния, 18 августа.
Луна возвышается над Сочи и горой Ахун.
Луна над мысом Сунион близ Афин в Греции.
Так выглядело суперлуние в Париже.
Полнолуние наблюдали и жители Азии. На фото — Луна над 123-этажным Lotte World Tower в Сеуле.
Вид на Луну в Москве.
Такой увидели Луну жители немецкого Кельна.
«Осетровая Луна» над отелем в Сингапуре.
Луна в объективе жителей Симферополя.
Суперлуние над Копенгагеном.
Луна над Белградом.
Полнолуние над храмом Святого Александра Невского в столице Болгарии Софии.
Луна над Волгой в Ивановской области.
Вид на Луну в Волгограде.
Луна возвышается над мавзолеем основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре.
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