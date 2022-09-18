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Пользователи сообщили о перебоях в работе МФЦ и mos.ru

У пользователей приложения «Моя Москва» не получалось войти в аккаунт, а в столичных офисах «Мои документы» невозможно было получить некоторые услуги. В мэрии и МФЦ это объяснили техническими работами
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Функции приложения «Моя Москва» для устройств под iOS от портала мэра и правительства Москвы с 17 сентября недоступны, а при попытке войти в аккаунт пользователь получает уведомление о «непредвиденной ошибке», сообщили РБК пользователи приложения и убедились корреспонденты РБК.

В департаменте информационных технологий (ДИТ) столичной мэрии подтвердили РБК, что у пользователей «могут быть временно недоступны некоторые цифровые сервисы» из-за того, что на портале mos.ru проводятся плановые технические работы. Как только они закончатся, «все сервисы будут доступны жителям в полном объеме», сообщили в столичной мэрии.

Данная ситуация не является сбоем, сказали в ДИТ. «Она связана с завершающей стадией плановых технических работ на портале mos.ru. После завершения работ все услуги и сервисы портала будут доступны в полном объеме», — уточнили в департаменте.

Приложение «Моя Москва» запустили в начале 2019 года. В нем жители столицы могут записаться к врачу, оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги, узнать об успеваемости детей, получить консультацию операторов контакт-центра по интересующим вопросам.

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Фото:Мария Девахина / РИА Новости

18 сентября также в столичных офисах «Мои документы» невозможно было получить некоторые госуслуги. Специалисты МФЦ объяснили РБК неполадки техническими работами, связанными с порталом мэра и правительства. В пресс-службе отметили, что на подавляющее большинство социально значимых услуг ситуация не повлияла.

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