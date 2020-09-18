Полиция пресекла работу банды перекупщиков билетов на 1 млрд руб.

Организованная преступная группа перекупщиков билетов в театры и на спортивные мероприятия, которая действовала в нескольких регионах страны, стала объектом расследования Следственного комитета. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Деятельность группы была пресечена при содействии Росфинмониторинга.

«В рамках этого уголовного дела проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской областях, в ходе которых у соучастников изъяты платежные карты, компьютерная техника, черновые записи и денежные средства, полученные от незаконной деятельности», — сообщили в СК.

Преступники создали более 300 сайтов-двойников театров и спортивных организаций, в том числе Большого и Мариинского театров, МХТ им. А.П. Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники». Через эти сайты они продавали по завышенным ценами билеты на спектакли и спортивные мероприятия.

Всего мошенники реализовали билетов на сумму около 1 млрд руб., уточнили в СК. Группа насчитывала около 50 участников, в нее вошли том числе ИТ-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы.