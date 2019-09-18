Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве

Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве

Подозреваемый — 32-летний житель Москвы — задержан. Потерпевшего госпитализировали

Видео: МВД

Полицейские задержали 32-летнего жителя Москвы, подозреваемого в хулиганстве. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.

В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет. Потерпевший был госпитализирован.

На опубликованной МВД видеозаписи видно, как мужчина подбегает к остановившейся посреди дороги машине. Из окна в него стреляют, после чего автомобиль уезжает.

Подозреваемого задержали на территории Московской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК (хулиганство). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается, что у мужчины изъят и направлен на экспертизу предмет, похожий на травматическое оружие.