У станции московского метро «Тимирязевская» произошла стрельба

В Москве у станции метро «Тимирязевская» неизвестный открыл стрельбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным полиции, инцидент произошел 15 сентября по адресу Дмитровское шоссе, 12а. Представитель управления рассказал, что между тремя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них нанес ранения своим оппонентам из травматического оружия, после чего скрылся.

В результате двое мужчин были доставлены в одну из больниц Москвы с ранениями различной степени тяжести.

По данному факту было возбуждено дело по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.