Разработчица «Безопасного города» заявила о попытке выслать ее на Украину

Генеральный конструктор реализуемого МЧС проекта «Безопасный город» Оксана Якимюк пожаловалась генпрокурору России на фабрикацию в отношении нее уголовного дела и сообщила о попытке депортировать ее на Украину

Оксана Якимюк (Фото: tbforum.ru)

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с заявлением о фабрикации в отношении нее уголовного дела из-за аннулированного миграционной службой паспорта, который она предъявила при входе в здание администрации президента России.

Обращение Якимюк, датированное 15 сентября, есть в распоряжении РБК. Она связывает уголовное дело с попыткой отстранить ее от работы над АПК «Безопасный город», на который выделено 4 млрд бюджетных рублей. «Заказчики [уголовного дела] мешают мне заниматься проектом АПК «Безопасный город» и препятствовать «освоению» выделенных на него федеральных средств», — утверждает Якимюк в своем заявлении.

Обстоятельства уголовного дела в отношении Якимюк РБК подтвердил федеральный чиновник, участвующий в работе над проектом «Безопасный город». По его словам, она «стала жертвой внутриведомственных разногласий».

Задержание на Старой площади

По словам Якимюк, дело по обвинению в подделке паспорта (ч. 3 ст. 327 УК) в отношении нее было возбуждено 14 февраля 2019 года (копия постановления о возбуждении уголовного дела и материалы следствия есть в распоряжении РБК). В тот день она была на регулярной рабочей встрече на Старой площади и, когда покидала администрацию президента, ее задержали полицейские ОВД «Китай-город». По версии районного отдела дознания, который поддержала Тверская межрайонная прокуратура, Якимюк совершила преступление, предъявляя аннулированный паспорт.