Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании

Генконструктор АПК «Безопасный город» Оксана Якимюк заявила о своем задержании полицией. Ее подозревают в использовании подложного документа для прохода в администрацию президента

Оксана Якимюк (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК). Об этом РБК заявила сама Якимюк.

«Меня задержали во время прогулки с детьми. Заявили, что я объявлена в федеральный розыск. Как выяснилось, на самом деле — в оперативный», — рассказала Якимюк РБК.

По ее словам, расследование началось в феврале. Якимюк утверждает, что поводом для того, чтобы возбудить дело, послужил «якобы недействительный на тот момент мой паспорт, который я предъявила на входе в администрацию президента». В администрацию президента она шла на регулярную рабочую встречу, отмечает Якимюк.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.