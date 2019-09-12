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Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генконструктор АПК «Безопасный город» Оксана Якимюк заявила о своем задержании полицией. Ее подозревают в использовании подложного документа для прохода в администрацию президента
Оксана Якимюк (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК). Об этом РБК заявила сама Якимюк.

«Меня задержали во время прогулки с детьми. Заявили, что я объявлена в федеральный розыск. Как выяснилось, на самом деле — в оперативный», — рассказала Якимюк РБК.

По ее словам, расследование началось в феврале. Якимюк утверждает, что поводом для того, чтобы возбудить дело, послужил «якобы недействительный на тот момент мой паспорт, который я предъявила на входе в администрацию президента». В администрацию президента она шла на регулярную рабочую встречу, отмечает Якимюк.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Согласно Уголовному кодексу ч. 3 ст. 327 УК предполагает «использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей». Обвиняемому по этой статье грозит лишение свободы на срок до года.

Концепция системы «Безопасный город», которую разрабатывала Якимюк, была утверждена распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева в 2014 году. Согласно документу «Безопасный город» — многоуровневая интеллектуальная система обеспечения безопасностью регионов и муниципалитетов. Безопасность обеспечивается, как говорится в концепции, за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз.

Проект реализует МЧС. Он предполагает создание коммуникационной платформы для межведомственного взаимодействия. Кроме того, к «Безопасному городу» подключены уличные камеры видеонаблюдения в разных городах России.

Авторы: Максим Солопов, Дмитрий Серков
Теги: "Безопасный город", МВД
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