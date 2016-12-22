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В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
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В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
Общество, 21:49
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В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
Столкнулись два автобуса, выполнявшие междугородние перевозки. По предварительным данным, погибли три человека и 18 пострадали
Фото: МЧС России

На трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие, говорится в сообщении на сайте регионального МЧС. Сообщение о ДТП на 525-м км трассы поступило в 20:38. На месте происшествия работают 20 человек и четыре единицы техники.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области РБК сообщили, что, по предварительным данным, один автобус въехал в другой автобус, который стоял на обочине. «В результате трое погибли, 18 пострадали, получив повреждения различной степени тяжести», — уточнили в МВД. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.

Видео: МЧС России

Ранее «РИА Новости» со ссылкой представителя экстренных служб сообщало, что погибли трое и 37 пострадали, у троих из них тяжелые ранения. Источник ТАСС в медицинских службах рассказывал о двоих погибших, травмы подтверждены у 19 человек.

Источник «Интерфакса» в скорой помощи сообщил, что на месте ДТП погибли двое, еще один человек скончался по пути в больницу. По его словам, госпитализированы 16 человек.

Позже МЧС уточнило информацию и сообщило о пяти погибших и 20 пострадавших в этой аварии. Такие данные привел «РИА Новости» представитель Центрального регионального центра министерства.

Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области
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По данным собеседника «Интерфакса» в скорой помощи, в попутном направлении столкнулись междугородние автобусы «Вольво» и «Неоплан». Источник агентства в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что аварию, по предварительным данным, спровоцировал водитель автобуса «Вольво».

«Предварительно, он не рассчитал дистанцию до впереди идущего автобуса «Неоплан». Возможно, вследствие усталости уснул за рулем», — сказал источник. Автобусы принадлежат компаниям-перевозчикам из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что один из автобусов следовал по маршруту Москва — Черкесск, второй ехал из Москвы в Пятигорск.

Также ТАСС со ссылкой на ГИБДД сообщает другую версию произошедшего: по его данным, столкновение произошло, когда один из автобусов остановился из-за неисправности.

Авторы: Константин Ткаченко, Валерий Романов.
Теги: ДТП , Автобус
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