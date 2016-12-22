Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области
Общество, 09:51
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Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области
В Новоусманском районе Воронежской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Госавтоинспекции.
Согласно сообщению, авария произошла на 23-м км автодороги Воронеж — Нововоронеж в 05:20 по местному времени (совпадает с московским). Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen Jetta и Audi 100. Отмечается, что при столкновении произошло возгорание.
В ДТП погибли оба водителя, а также пассажир Volkswagen Jetta и два пассажира Audi 100, отметили в отделении Госавтоинспекции.
В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и личности погибших.