ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,83 67,82 EUR Нал. 80,11 78,97 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6451,00 -50,30 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области
Лента новостей
Как производят мраморную говядину в России 10:45, РБК и Мираторг Антииммигрантская AfD стала самой популярной партией на востоке Германии 10:39, Политика Собянин заявил о принципиальной разнице между своими победами на выборах 09:56, Политика Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области 09:51, Общество Telegraph сообщил о краже хакерами из Ирана документов из ВУЗов Британии 09:30, Технологии и медиа Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 09:30, РБК и Schneider Electric Премьер Японии напомнил Путину позицию Токио по территориальному вопросу 08:27, Политика Сын Трампа назвал Обаму «лучшим продавцом» Америки 07:43, Политика Президент Финляндии cчел вступление в НАТО угрозой стать «врагами» России 07:30, Политика Появилось видео перехвата израильской ракеты силами ПВО Сирии 07:01, Политика СМИ назвали интервью Петрова и Боширова наказанием за «оставленные следы» 06:50, Политика В США пять человек задержали за грабеж в зоне шторма «Флоренс» 06:31, Общество Южная Корея отправила в КНДР делегацию для подготовки саммита 06:01, Политика Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах выросло до 25 05:30, Общество Telegraph узнала о задержке санкций Британии против России из-за Brexit 04:40, Политика Венесуэла пообещала обратиться в ООН из-за cлов главы ОАГ про вторжение 04:09, Политика Число погибших из-за шторма «Флоренс» в США выросло до 11 03:39, Общество Петра Верзилова доставили в Германию для лечения 03:08, Общество Трамп назвал причину потери 25 пунктов рейтинга 02:29, Политика Мэр Лондона призвал к проведению второго референдума по Brexit 02:05, Политика WADA объяснило рекомендацию восстановить статус РУСАДА 01:44, Политика ФБР без объяснения причин закрыло солнечную обсерваторию в США 01:16, Общество В Минфине Грузии оценили доходы от планируемого экспорта марихуаны 00:36, Общество WSJ узнала сроки введения Трампом пошлин против Китая на $200 млрд 00:00, Экономика МЧС предупредило об ухудшении погоды в Подмосковье в воскресенье 15 сен, 23:58, Общество WSJ узнала о докладе ООН про нарушение Северной Кореей санкций 15 сен, 23:33, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 15 сен, 23:23, РБК и Schneider Electric Минобороны заявило о подготовке боевиками хлора для провокации в Сирии 15 сен, 22:55, Политика
Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области
Общество, 09:51
0
Пять человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области

В Новоусманском районе Воронежской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Госавтоинспекции.

Согласно сообщению, авария произошла на 23-м км автодороги Воронеж — Нововоронеж в 05:20 по местному времени (совпадает с московским). Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen Jetta и Audi 100. Отмечается, что при столкновении произошло возгорание.

В ДТП погибли оба водителя, а также пассажир Volkswagen Jetta и два пассажира Audi 100, отметили в отделении Госавтоинспекции.

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и личности погибших.

Теги: Воронежская область , ДТП , погибшие , Автомобили
Главное
Антииммигрантская AfD стала самой популярной партией на востоке Германии Политика
Материалы по теме
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом в Иркутске Общество
Президента Молдавии госпитализировали после ДТП с участием его кортежа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter