Патрушев заявил о 2 млн т ядовитых отходов на свалке под Петербургом

На мусорном полигоне «Красный бор» под Петербургом сложилась критическая ситуация, там скопилось около 2 млн т токсичных промышленных отходов, заявил Николай Патрушев. Он отметил высокую криминализацию этой сферы

Николай Патрушев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев охарактеризовал как критическую ситуацию на мусорном полигоне «Красный бор» под Санкт-Петербургом, сообщает ТАСС. По его словам, там захоронено около 2 млн т токсичных промышленных отходов.

«Необходимо Минприроды России совместно с правительством Санкт-Петербурга незамедлительно принять необходимые меры по улучшению экологической ситуации в районе полигона, включая обеззараживание захороненных химических отходов», — подчеркнул Патрушев.

Он отметил, что принятые ранее решения в этом направлении не реализованы. Патрушев также заявил о высоком уровне криминализации сферы утилизации отходов во всем Северо-Западном федеральном округе. Среди причин, породивших критическую ситуацию, Патрушев назвал «длительное игнорирование проблемы на уровне руководства регионов».​

В пресс-службе администрации Ленинградской области посоветовали обратиться за комментарием в администрацию Санкт-Петербурга. РБК направил запрос в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Ранее рабочая группа по экологии Экспертного совета при правительстве раскритиковала национальный проект «Экология» в текущей редакции, на который предполагается потратить 4 трлн руб. Эксперты посчитали, что документ нужно доработать. В отношении свалок они отметили, что в программе «Чистая страна» предусмотрена рекультивация 191 свалки до 2024 года, но при этом не названы их адреса, а также критерии выбора, последовательность рекультивации и прочие параметры.

Эксперты также предупредили, что проект «Комплексная система по обращению с твердыми бытовыми отходами», скорее всего, не будет выполнен в срок, поскольку для него отсутствует необходимая инфраструктура, а пройти весь цикл проектирования, согласования, строительства и ввода в строй этих объектов к 2021 году практически невозможно. «Скорее всего, эти цели и задачи не будут выполнены», — отметили они. На эту статью в проекте заложено выделение 291 млрд руб., 104,3 млрд руб. из которых — из федерального бюджета.

Состояние мусорных полигонов и их воздействие на окружающую среду уже становились причиной протестов жителей расположенных поблизости от свалок населенных пунктов.