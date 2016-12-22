Эксперты при правительстве назвали невыполнимым нацпроект по экологии

Экспертный совет при правительстве поставил под сомнение расчеты затрат по нацпроекту «Экология» и назвал нереальными указанные в нем сроки

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Без расчетов и инфраструктуры

Эксперты рабочей группы по экологии Экспертного совета при правительстве раскритиковали текущую редакцию нацпроекта «Экология» стоимостью 4 трлн руб. и предложили отправить документ на доработку. Свои комментарии (13 страниц) они направили в аппарат правительства и Минприроды 12 сентября, сообщил РБК руководитель рабочей группы Рашид Исмаилов.

Перечисляя недостатки нацпроекта, эксперты отметили спорность расчета затрат на проекты, недостаточный уровень общественного контроля прозрачности бюджетных затрат и указали на отсутствие конкретики по ряду направлений.

Что такое нацпроект «Экология» Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период с 2019 до 2024 года. Он включает в себя 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).

Рабочая группа раскритиковала расчеты на внедрение наилучших доступных технологий, отметив необходимость подготовки специалистов, которые смогут рассчитать выгоды и потери от затрат на самую дорогую статью нацпроекта. Внебюджетные затраты по ней сейчас оценены в 2,4 трлн руб.

«Согласно законодательству об охране окружающей среды, комплексные экологические разрешения на внедрение НДТ должны быть выданы только к 2024 году. Таким образом, в 2,4 трлн руб. оцениваются затраты на подготовительные мероприятия для получения таких разрешений, то есть различного рода экспертизы. С учетом того что НДТ необходимо внедрять на 6,9 тыс. предприятиях, эти затраты оцениваются по 350 тыс. руб на каждое. Такую оценку затрат предприятий эксперты считают излишне оптимистичной.

В отношении программы «Чистая страна», в ходе которой к 2024 году предусмотрена рекультивация 191 свалки, авторы документа указывают на отсутствие данных, какие именно это свалки и где, в какой последовательности и как должны быть рекультивированы и почему выбраны именно они.

Эксперты предупредили о рисках невыполнения и проекта «Комплексной системы по обращению с твердыми бытовыми отходами» (на эту статью расходов запланировано выделение 291 млрд руб., 104,3 млрд руб. из которых — из федерального бюджета). «Особо отмечен риск того, что цели и задачи по переработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов, снижению выбросов загрязняющих веществ могут быть не выполнены в связи с отсутствием соответствующей инфраструктуры», — указывают эксперты. По их мнению, к концу 2021 года пройти весь цикл по проектированию, согласованию, строительству и приемке таких объектов практически невозможно. «Скорее всего, эти цели и задачи не будут выполнены», — указывают они.

Оптимистичные бюджеты и сроки

Раздел «Задачи и результаты» проекта «Чистая вода» (по обеспечению городского населения чистой питьевой водой, курирует Минстрой. — РБК) в документе назван носящим «крайне обобщенный характер». Он «не содержит конкретных параметров, что делает невозможным оценку полноты и эффективности мероприятий по достижению поставленных целей». В текущей редакции нацпроекта «Экология» на реализацию мероприятий по очищению воды предусмотрено направить 257,4 млрд руб.

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Представитель Минстроя заявил РБК, что критерии определения уровня достаточности качества воды будут сформированы в рамках методических рекомендаций, скорректированных и утвержденных Роспотребнадзором, уже после утверждения нацпроекта. Паспорт проекта «Чистая вода», по его словам, будет дополнен показателем, учитывающим долю населения всей страны, обеспеченную качественной питьевой водой. При разработке правил предоставления финансовой поддержки в рамках нацпроекта будет предусмотрена возможность использования средств для обеспечения качественной питьевой водой граждан, проживающих в том числе и в сельской местности (при условии выполнения целевого показателя для населения, проживающего в городах), добавил он.

Федеральный проект «Сохранение лесов» «не предусматривает никаких реальных изменений, а подразумевает сохранение существующего положения дел в лесной отрасли, то есть отсутствие реального воспроизводства лесов», — делают выводы эксперты при правительстве. Они обосновывают их отсутствием мероприятий по уходу за лесными насаждениями в течение двух десятилетий после посадки деревьев, а также отсутствием учета погибших при пожарах лесных площадей и самой методики оценки ущерба от такого рода пожаров.

Рашид Исмаилов видит риски неисполнимости части мероприятий нацпроекта, запланированных на 2018–2021 годы. «Например, законопроект, обеспечивающий правовую основу для федерального проекта по утилизации отходов I и II классов опасности должен быть принят до конца 2018 года. Но он еще не поступал в Госдуму. По срокам строительства некоторых объектов указаны очень оптимистичные сроки, которые не учитывают сложности прохождения необходимых процедур», — отмечает он.

Официальный представитель Минприроды сообщил РБК, что параметры нацпроекта «Экология» согласованы со всеми профильными ведомствами и 19 сентября будут представлены профильному вице-премьеру Алексею Гордееву. «Мы учтем замечания Экспертного совета при дальнейшей доработке проекта по конкретным параметрам, утверждаться будет общая архитектура проекта», — добавил он.

По словам представителя ведомства, предусмотренные в бюджете расходы на охрану окружающей среды не будут сокращаться: затраты на нацпроект «Экология» по входящим в него сегментам — это дополнительные расходы на конкретные мероприятия. Представитель Гордеева от комментариев отказался.