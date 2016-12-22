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Кто стал обладателем премии «Эмми» в 2018 году
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Кто стал обладателем премии «Эмми» в 2018 году
Общество, 11:50
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Кто стал обладателем премии «Эмми» в 2018 году

Юбилейная 70-я церемония вручения американской телевизионной премии «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе 17 сентября. Кто получил награды в 2018 году — в фотогалерее РБК

Фото: Mike Blake / Reuters

Сериал «Игра престолов» получил награду в главной номинации «Эмми» — «Лучший драматический сериал»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
Питер Динклейдж стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана — в «Игре престолов» он играет Тириона Ланнистера
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Тэнди Ньютон завоевала награду за лучшую женскую роль второго плана. Жюри отметило ее работу в сериале «Мир Дикого Запада»

Фото: Mike Blake / Reuters

Лучшей актрисой признали Клэр Фой, она сыграла Елизавету II в сериале «Корона»

Фото: Mike Blake / Reuters

Сериал «Удивительная миссис Мэйзел» стал триумфатором в комедийной категории, он получил восемь наград, в том числе как лучший в своем жанре. Также статуэтки получили режиссер Эми Шерман-Палладино (на фото в центре) и исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн (справа)

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Джеффа Дэниелса наградили за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале — он сыграл в «Забытых богом»

Фото: Mike Blake / Reuters

Лучшим мини-сериалом признана «Американская история преступлений» — второй сезон рассказывал про убийство модельера Джанни Версаче. Также награду получил режиссер Райан Мерфи (на фото в центре)

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Награда за лучшую мужскую роль в драматическом сериале досталась Мэттью Ризу, который сыграл в сериале «Американцы», рассказывающем о спецслужбах СССР и США

Фото: hris Pizzello / Invision / AP

Вечерняя юмористическая передача Saturday Night Live, впервые вышедшая в эфир в 1975 году, получила очередную награду как лучшее эстрадное шоу. Она стала 72-й за все время существование передачи — это рекорд для премии

Теги: мультимедиа , «Эмми» , «Игра престолов» , сериал
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