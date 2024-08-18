Обвиняемый в убийстве функционер МГЕР уехал на военную операцию
Бывший председатель саткинского отделения «Молодой гвардии Единой России» Сергей Трифанов, обвиняемый в убийстве мужчины и половой связи за деньги с несовершеннолетней, и его сообщник Вячеслав Галявов подписали контракт с Минобороны. Об этом РБК сообщили в СУ СК по Челябинской области.
«С учетом внесенных федеральным законом от 23 марта 2024 года № 61-ФЗ изменений в подп. «б» п. 5.1 ст. 34 федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» обвиняемые заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сказали там.
13 августа агентство URA.RU со ссылкой на источник сообщало, что Трифанов и Галявов подписали контракт с военным ведомством и отправились в зону боевых действий на Украине, не дожидаясь приговора суда. По словам собеседника, уголовное дело против них было приостановлено.
В июле прошлого года дело против Трифанова и его сообщника было передано в Саткинский городской суд. Они обвинялись по п. «в» ч. 2 ст. 162 УК (разбой), ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а также по подп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека).
По версии следствия, фигуранты дела в марте 2022 года избили мужчину и отобрали у него банковские карты с паролями, после чего вывезли его на машине в безлюдное место, где сбросили в кювет и оставили, забросав досками. В итоге мужчина скончался. Обвиняемые сняли с карт потерпевшего почти 400 тыс. руб., а узнав, что их жертву ищут, «вернулись на место, где оставили потерпевшего, отыскали труп, отсекли лопатой голову и перепрятали тело», сообщала прокуратура.
Кроме того, экс-председателю «Молодой гвардии» было предъявлено обвинение по ст. 240.1 УК (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего). Трифанов за деньги вступил в интимную связь с 17-летней подчиненной, когда руководил клининговой компанией.
Трифанов и Галявов были задержаны в августе 2022 года. По информации URA.RU, их жертвой стал мужчина с инвалидностью. После задержания Галявов признал свою вину. В апреле этого года дело было возвращено прокурору, «так как фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления», сообщал суд.
По данным агентства «Первое областное», убитый — 49-летний житель Сатки Владимир Завьялов, он инвалид III группы. Мужчина пропал 22 марта 2022 года, его тело с отрезанной головой нашли только в августе. Тогда же 26-летнего Трифанова и его 17-летнего сообщника арестовали.
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