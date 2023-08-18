Росавиация: ГТЛК и «Ямал» договорились о продлении лизинга до конца октября

«Ямалу» дадут летать в Турцию, чтобы не «подрывать» репутацию туротрасли

Продление эксплуатации авиакомпанией «Ямал» трех Airbus A321 до конца октября направлено на исключение срыва полетов в Турцию и «подрыва» репутации туротрасли, подчеркнули в Росавиации

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Государственная лизинговая компания (ГТЛК) и авиакомпания «Ямал» договорились о продолжении эксплуатации трех самолетов до конца октября для перевозки туристов между Москвой и турецкой Антальей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве рассказали, что под председательством главы Росавиации Александра Нерадько состоялось совещание, в котором также приняли участие представители авиакомпании «Ямал», ГТЛК, туроператоры Tez Tour и Fun & Sun.

«Достигнута договоренность о временном продлении договорных отношений между лизингодателем и авиакомпанией на прежних условиях до конца октября для завершения полетной программы авиакомпании «Ямал» и перевозки пассажиров», — отметил представитель Росавиации.

В Росавиацию ранее поступило заявление от туроператора Tez Tour, в котором говорилось, что «Ямал» прекращает полеты между Москвой и Антальей с 1 сентября, так как компания должна вернуть ГТЛК три самолета Airbus A321.

Нерадько также поручил руководству «Ямала» и ГТЛК принять меры для урегулирования ситуации, чтобы исключить социальную напряженность среди пассажиров и «подрыв» репутации туротрасли.

В пресс-службе «Ямала» заявили РБК, что авиакомпания регулярно и в срок выполняет свои обязательства в рамках заключенных соглашений, поэтому, чтобы избежать негативных последствий, она заранее уведомила всех контрагентов об изменениях, касающихся эксплуатации воздушных судов.

«Тем не менее сегодня [18 августа] совместно с ГТЛК достигнуты договоренности о краткосрочном продлении эксплуатации части самолетного парка с целью успешного завершения туристического сезона», — отметил представитель авиаперевозчика.

В ГТЛК рассказали РБК, что в конце мая «Ямалу» было предложено продолжить сотрудничество по трем самолетам Airbus A321, однако в середине августа авиакомпания уведомила лизингодателя о нецелесообразности эксплуатации этих бортов и намерении их вернуть.

Несмотря на то, что ГТЛК давала «Ямалу» три месяца на принятие решения, сейчас, чтобы избежать транспортного коллапса, лизингодатель готов согласовать продление эксплуатации трех Airbus A321 еще на два месяца, чтобы авиакомпания смогла выполнить свои обязательства по перевозке российских туристов.

«Мы ожидаем решения перевозчика и подписания необходимых документов до 1 сентября, с тем чтобы юридически оформить условия эксплуатации и последующего возврата самолетов», — заключили в ГТЛК.