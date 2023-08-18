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В Москве возбудили дело после нападения на журналистов ВГТРК

СК возбудил дело после нападения на съемочную группу «России 24» в Москве
Съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» готовила репортаж о «профессиональных соседях» в одной из столичных квартир. По словам журналистов, неизвестные нанесли им несколько ударов и повалили на пол
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Москве возбудили уголовное дело после нападения на журналистов телеканала «Россия 24», сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

По данным СК, 17 августа съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» готовила репортаж о «профессиональных соседях» (люди, которые приобретают долю в квартире и затем выживают других собственников) в одной из квартир на улице Касимовская (район Бирюлево Восточное). Там двое мужчин «воспрепятствовали законной профессиональной деятельности» журналистов и применили к ним физическую силу. Нападавшие задержаны.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — говорится в сообщении.

По словам журналистов, неизвестные, которые пытаются выжить жильцов из квартиры, нанесли им несколько ударов и повалили на пол.

В июле нападение на съемочную группу «Дежурной части» произошло в Подмосковье. Тогда журналисты проводили расследование причин крушения легкомоторного самолета. Охранник частного аэродрома напал на оператора и сломал камеру, рассказали сотрудники телеканала. СК также возбудил дело.

В том же месяце 4 июля в Грозном напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По дороге из аэропорта автомобиль, в котором они ехали, заблокировали вооруженные лица, после чего отобрали технику и избили. Кроме того, Милашиной обрили голову и облили зеленкой, а адвоката ранили ножом в ногу.

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Кремль назвал это нападение серьезным происшествием, которое требует энергичных мер, а глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться с ситуацией. Сначала дело возбудили по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК), потом в нем появилось еще несколько статьей, в том числе о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

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Теги
Елена Чернышова
Москва СК РФ журналисты нападение Россия 24
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