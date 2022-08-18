Глава МИД Японии наградил Билла Гейтса орденом Восходящего солнца

Билл Гейтс (Фото: Kim Hong-Ji / Getty Images)

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси вручил основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу орден Восходящего солнца первой степени. Об этом сообщает агентство Kyodo. Это старейший орден Японии.

Церемония награждения прошла на встрече министра и бизнесмена в Токио. Отмечается, что Гейтс был удостоен государственной награды за помощь в укреплении систем здравоохранения развивающихся стран.

«Мы рассчитываем, что вы будете и дальше вносить свой вклад в развитие глобального здравоохранения», — сказал Хаяси.

Гейтс признался, что считает присуждение ему этой награды «огромной честью».

О том, что Гейтс получит орден Восходящего солнца, стало известно еще в апреле 2020 года. Однако тогда основатель Microsoft не смог посетить церемонию награждения из-за пандемии коронавируса.

Согласно рейтингу Forbes богатейших людей планеты, который обновляется в реальном времени, сейчас Гейтс находится на пятом месте с состоянием $114,4 млрд. Он уступает основателю Tesla и SpaceX Илону Маску, владельцу компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье, основателю Amazon Джеффу Безосу и индийскому инвестору и предпринимателю Гутами Адани (владеет портом в Гужарате и аэропортом Мумбая) и членам его семьи.

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Билл Гейтс является владельцем благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation, который он основал вместе со своей бывшей женой Мелиндой. Билл и Мелинда Гейтс основали фонд в 2000 году и выделяют средства на борьбу с нищетой во всем мире, на программы здравоохранения, в том числе борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями, а также на образование.

С момента создания фонд потратил $79,2 млрд на благотворительные цели, пишет Forbes. С 2022 по 2026 год организация рассчитывает направить на это еще более $41 млрд. В середине июля Гейтс заявил, что намерен перевести все свое состояние на счет фонда.