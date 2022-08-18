В Японии объявили конкурс на способы побудить молодежь пить алкоголь

Потребление алкоголя снизилось на фоне сокращения населения, изменения образа жизни и пандемии коронавируса, соответственно, сократились и налоговые поступления от этой отрасли

Налоговые власти Японии объявили конкурс среди людей в возрасте от 20 до 39 лет, в рамках которого им нужно предложить способы склонить молодежь к большему потреблению алкоголя, пишет Financial Times.

Конкурс Sake Viva! будет длиться до начала сентября. Участникам нужно представить «новые продукты и дизайны», а также способы поощрения употребления спиртного дома.

Причиной такой инициативы стало сокращение налоговых поступлений от алкогольной отрасли из-за демографических изменений, пандемии коронавируса и в целом изменения образа жизни.

Минздрав Японии сообщил, что не сотрудничал с Национальным налоговым агентством Японии (NTA) по вопросу конкурса, однако находился в контакте с ним по вопросам употребления алкоголя и сохранению здоровья. В ведомстве выразили надежду на то, что проведение конкурса будет «разумным» в части допустимого количества алкоголя, которое можно употреблять.

Как пишет FT со ссылкой на NTA, если в 2011 году на долю алкогольной продукции приходилось 3% всех налоговых поступлений, то к 2020 году эта доля сократилась до 2%. Соответственно, снизилось среднегодовое потребление алкоголя взрослым человеком: со 100 л в 1995 году до 75 л в 2020 финансовом году.

Это не первый проект Японии, призванный компенсировать последствия старения и сокращения населения страны, а также изменения отношения к здоровью и потреблению, отмечает FT. Ранее власти запустили проект Enjoy Sake! («Наслаждайтесь саке»), в рамках которого участникам нужно было сформировать идеи по продвижению алкогольных напитков.